24 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Никонов день

24 декабря – великий праздник у католиков и протестантов. Это Рождественский сочельник 2019. Что нельзя делать, выяснил Главред.
24 декабря 2019 – сегодня праздник книжных страниц и воинской доблести.
В Украине празднуется День работников архивных учреждений. А в РФ проходит День воинской славы России.
По народному календарю, 24 декабря – Никонов день.
24 декабря: праздник церковный
24 декабря в православии почитается преподобный Никон Печерский, монах Киево-Печерской лавры. Считается, что молитва Никону принесет покой любой душе. Ему также молятся о защите от врагов.
Читайте такжеПоздравления с Рождеством – короткие тексты и стихи, открытки и гифУ католиков и протестантов Рождественский сочельник. Сходив на литургию, они едят сочиво (каша из зерна с медом и/или фруктами) и готовятся друг друга слать поздравления с Рождеством 2019.
У православных продолжается Рождественский пост 2019, многие продукты есть нельзя.
24 декабря: приметы
Снежные метели в Никонов день считались в старину проделками ведьм: будто те поднимают рои снега своими метлами во время полетов.
Есть такие приметы 24 декабря на погоду:
- нет облаков – к скорым морозам;
- солнечные лучи вверх идут – похолодание приближается, вниз – к метели;
- белки с деревьев не спускаются – тоже к похолоданию;
- вороны с места на место перелетают – к буре.
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24 декабря: что нельзя делать, а что нужно
Чтобы утихомирить нечисть, в этот день принято зажигать свечи и лампады, молиться святому Никону.
В Рождественский сочельник принято носить светлую одежду, желательно – новую. Тогда в новом году всё сложится хорошо и удачно.
Люди просят прощения за причиненные обиды и загадывают желание, веря, что Небеса его непременно исполнят.
По народным поверьям, 24 декабря – в католический Рождественский сочельник нельзя:
- работать по дому – с вечера;
- ругаться, сквернословить или ссориться;
- опаздывать за праздничный стол на Святую вечерю – иначе весь год вдали от дома проведешь;
- за праздничный стол садиться в старой или грязной одежде;
- пить за праздничным столом алкоголь;
- выходить из дома до окончания Святвечера;
- гадать и ворожить;
- ходить на охоту и рыбалку.
Этот день принято проводить в кругу родных.
24 декабря: именины
День ангела справляют Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий и Лука, Николай и Никон, Петр, Терентий и Феофан.
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24 декабря: кто родился
Люди, родившиеся 24 декабря, очень добры и приветливы. Талисманом им стоит выбрать опал и нефрит.
24 декабря родились такие знаменитости:
- 1818 — английский физик, один из основоположников термодинамики Джеймс Прескотт Джоуль.
- 1937 — украинский политический деятель Вячеслав Черновол.
- 1946 — актер (Экипаж, Забытая мелодия для флейты и др.), режиссер, поэт (Про Федота-стрельца, удалого молодца и др.), писатель, публицист, телеведущий Леонид Филатов.
- 1971 — пуэрто-риканский певец Рики Мартин.
- 1973 — американская писательница Стефани Майер (серия романов Сумерки).
- 1981 — российский певец Дима Билан.