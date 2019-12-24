24 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Никонов день

24 декабря – праздник Рождественский сочельник: что нельзя делать в Никонов день, приметы / 1zoom.ru

24 декабря 2019 – сегодня праздник книжных страниц и воинской доблести.

В Украине празднуется День работников архивных учреждений. А в РФ проходит День воинской славы России.

По народному календарю, 24 декабря – Никонов день.

24 декабря: праздник церковный

24 декабря в православии почитается преподобный Никон Печерский, монах Киево-Печерской лавры. Считается, что молитва Никону принесет покой любой душе. Ему также молятся о защите от врагов.

Читайте такжеПоздравления с Рождеством – короткие тексты и стихи, открытки и гифУ католиков и протестантов Рождественский сочельник. Сходив на литургию, они едят сочиво (каша из зерна с медом и/или фруктами) и готовятся друг друга слать поздравления с Рождеством 2019.

У православных продолжается Рождественский пост 2019, многие продукты есть нельзя.

24 декабря: приметы

Снежные метели в Никонов день считались в старину проделками ведьм: будто те поднимают рои снега своими метлами во время полетов.

Есть такие приметы 24 декабря на погоду:

нет облаков – к скорым морозам;

солнечные лучи вверх идут – похолодание приближается, вниз – к метели;

белки с деревьев не спускаются – тоже к похолоданию;

вороны с места на место перелетают – к буре.

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24 декабря: что нельзя делать, а что нужно

Чтобы утихомирить нечисть, в этот день принято зажигать свечи и лампады, молиться святому Никону.

В Рождественский сочельник принято носить светлую одежду, желательно – новую. Тогда в новом году всё сложится хорошо и удачно.

Люди просят прощения за причиненные обиды и загадывают желание, веря, что Небеса его непременно исполнят.

По народным поверьям, 24 декабря – в католический Рождественский сочельник нельзя:

работать по дому – с вечера;

ругаться, сквернословить или ссориться;

опаздывать за праздничный стол на Святую вечерю – иначе весь год вдали от дома проведешь;

за праздничный стол садиться в старой или грязной одежде;

пить за праздничным столом алкоголь;

выходить из дома до окончания Святвечера;

гадать и ворожить;

ходить на охоту и рыбалку.

Этот день принято проводить в кругу родных.

24 декабря: именины

День ангела справляют Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий и Лука, Николай и Никон, Петр, Терентий и Феофан.

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24 декабря: кто родился

Люди, родившиеся 24 декабря, очень добры и приветливы. Талисманом им стоит выбрать опал и нефрит.

24 декабря родились такие знаменитости: