23 декабря – какой сегодня праздник: что делать на Хануку и День Мины

23 декабря – праздник Ханука и День Мины: что нельзя делать, приметы / Вокруг Света Украина

Весёлых праздников 2019 всем! Тем более что веселая карусель торжеств только набирает обороты.

23 декабря 2019 – сегодня праздник свечей у иудеев. Это Ханука 2019.

Украина отмечает День штабных специальностей и войск специальной связи. В России — День дальней авиации ВВС.

А вот в Японии нынче День рождения Императора. Напомним, в этом году впервые за 200 лет в Японии состоялась церемония отречения императора от престола. Акихито добровольно оставил трон своему старшему сыну Нарухито. Теперь в стране начинается эпоха Рэйва.

К слову, в 1963 Папа римский Павел VI в этот день повысил статус Украинской грекокатолической церкви: вместо митрополии она стала верховным архиепископством.

По народному календарю, 23 декабря – День Мины.

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23 декабря: праздник церковный

23 декабря в православии почитается память мученика Мины Красноречивого – целителя болезней глазных.

Ему молятся не только об излечении физическом – но и о прозрении духовном, чтоб помог отличить добро от зла и найти правильный путь по жизни.

Всё еще длится Рождественский пост 2019, многие продукты есть нельзя.

Ханука: как праздновать

Символ праздника Ханука – подсвечник. Зовется он ханукия. И на протяжении всего праздника (продлится до вечера 30 декабря) на нем зажигают свечи как память о чуде, когда одна лампада масла горела восемь суток – то есть все то время, которое было необходимо иудеям, чтобы освятить отвоеванный у врагов, но оскверненный теми Иерусалимский храм.

Зажигают свечи каждый вечер в такой последовательности:

в первый день Ханики – одну,

две — на следующий,

потом три и т.д – до восьми.

С праздником Хануки связана еврейская поговорка: "Немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму".

Выходные на Хануку есть лишь у детей (поэтому праздник и прозвали детским), но отмечают его все – и дети, и взрослые, и бедные, и богачи. Детям дарят подарки, нуждающимся – помогают деньгами, чтобы праздник прошел весело у всех, а поздравления с Ханукой звучали радостно и от души.

Причем подарки на Хануку детям дарят в течение всех восьми дней (самый дорогой припасая на последний день праздника) – от маленьких игрушек и монеток до подарков религиозных (на пятый день).

23 декабря: приметы

Есть такие приметы 23 декабря на погоду:

ясный, солнечный день – к скорым морозам;

мерцание ярких звезд – тоже к холодам;

сухой снег ветром разносит – к лету засушливому;

белые облака – к похолоданию;

сороки разлетались возле домов – к вьюге.

23 декабря: что нельзя делать, а что нужно

По поверью, 23 декабря нужно выспаться: чем больше проспишь – тем дольше проживешь, утверждает народная молва.

Также стоит побольше улыбаться и делать добрые дела – в период Йоля и накануне новогодних праздников это помогает сделать хороший кармический запас на грядущий год.

По народным поверьям, 23 декабря нельзя:

смотреть в глаза, подавая милостыню;

находиться в многолюдных местах – к неприятностям.

23 декабря: именины

День ангела справляют Анна и Ангелина, Евдокия, Татьяна, Фекла, Александра и Александр, Алексей, Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей и Степан, Фома и Яков.

23 декабря: кто родился

23 декабря родились такие знаменитости: