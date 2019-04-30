Эпоха Рэйва: впервые за 200 лет в Японии состоялась церемония отречения императора от престола

30 апреля 2019, 12:29

Акихито добровольно оставил трон своему старшему сыну Нарухито.

Император Акихито
Император Акихито добровольно отрекся от престола / Reuters

Японский император Акихито, который до сегодняшнего дня был единственным человеком в мире, имеющим титул императора, 30 апреля добровольно отрекся от престола. В последний раз такое было в 1817 году, то есть 202 года назад.

Акихито добровольно оставил трон своему старшему сыну Нарухито, которому уже 59 лет. Теперь в стране начинается эпоха Рэйва.

Акихито правил страной с 1989 года. 

Японские императоры реальной властью давно не обладают. В отличие от европейских монархов, наприменр, Елизаветы II, они даже не очень часто проявляются на публике. Однако император до сих пор остается главным символом страны.

Поэтому для японского народа добровольное отречение императора – это очень важный элемент национального самосознания.

Напомним, Верхняя палата парламента Японии приняла специальный документ, который позволяет отречься от престола императору Акихито, еще в июне 2017 года. Он получил право отречься в любой момент течение трех лет после обнародования закона. Власть в таком случае переходит к старшему сыну императора Акихито, принцу Нарухито, а сам он при этом сохранит основные привилегии.

В предыдущий раз это случилось 7 мая 1817 года, когда император Кокаку передал свою должность сыну Нинко, а сам отрекся от престола. На тот момент ему было 47 лет.

Ранее, в июне 2018 года, принцесса Аяко Такамадо из императорской семьи Японии официально объявила о том, что выйдет замуж за простолюдина и откажется от титула. Третья и самая молодая дочь принца Норихито Такамадо обменяла корону на брак с 32-летним мужчиной по имени Кей Мория, работающим в судоходной компании.

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Япония отречение император Акихито
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