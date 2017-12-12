Евреи Украины и всего мира празднуют Хануку: история и традиции праздника

12 декабря 2017, 17:20

События, давшие начало этому празднику, произошли еще во времена Ветхого Завета.

Атрибуты празднования Хануки

Во вторник, 12 декабря 2017 года, последователи иудаизма во всем мире начинают отмечать большой религиозный праздник – Хануку.

Его история восходит к тем ветхозаветным временам, когда Иудея была захвачена солдатами сирийского царя Антиоха IV, сообщает "Зеркало недели". Он пытался силой приобщить все подвластные народы к эллинской культуре и религии. За чтение Торы и соблюдение своих традиций евреям приходилось расплачиваться собственной жизнью. Осквернение сирийскими солдатами Иерусалимского храма спровоцировало восстание, которое спустя три года увенчалось успехом.

Первым делом евреи начали приводить в порядок свой храм, находившейся в грязи и запустении. Закончив это дело, они начали заново его освящать. Одним из этапов процесса должно было стать зажжение Меноры (восьмисвечного храмового светильника). Однако выяснилось, что в храме сохранился нетронутым единственный небольшой кувшин с маслом, которого могло хватить максимум на день горения. Изготовить новое масло можно было не ранее, чем за восемь дней.

Однако Менору все равно зажгли и произошло чудесное событие – пламя в светильнике держалось в течение восьми суток.

С тех пор все иудеи и отмечают праздник Ханука. Восемь праздничных дней в синагогах и домах горят свечи в специальных светильниках - ханукиях. Сначала положено зажигать одну, а затем каждый день прибавлять по свече.

Кроме того, на время Хануки в еврейских семьях традиционно устраивают застолья с жареными на масле оладьями и пончиками, а также молочными блюдами. Кроме того, детям, которые во время празднования играют с четырехсторонним ханукальным волчком, принято дарить небольшие суммы денег, часть из которых они обязательно должны тратить на благотворительность.

В нынешнем году празднование Хануки продлится до 20 декабря.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко, Турчинов и Яценюк почтили память жертв Бабьего Яра.

 

 

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