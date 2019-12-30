Это работает: назван действенный способ загадать желание на Новый год 2020

Стало известно, как правильно загадывать желание на Новый год 2020 / tcb.vn.ua

Все хотят, чтобы желание, загаданное на Новый год, обязательно сбылось. Но чего только не делают люди, чтобы мечта стала реальностью. К примеру, многие сжигают бумажку с заветной мечтой, а затем выпивают этот пепел с шампанским. Но это пустой ритуал и желания он не исполняет.

Но не стоит падать духом. Существует ритуал на Новый год 2020, который гарантированно исполнит вашу мечту.

Вся сила этого новогоднего ритуала в пальце.

Да-да, ваш палец руки поможет вам разбогатеть, найти новую работу, поехать отдыхать или выйти замуж.

По словам эзотерика, в пальцах рук заключена большая сила, о которой знают единицы.

Через руки люди обмениваются энергетикой между собой и с природой. Эту связь можно ощутить от прикосновения к рукам матери или своей второй половинки. Появляется чувство тока.

Поэтому для новогоднего желания понадобятся только мизинцы и бокал с шампанским или любой жидкостью, но именно бокал. Не упустите возможности, и в новогоднюю ночь 2020 сделайте попытку изменить свою жизнь к лучшему.

Как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось

Загадать желание на Новый год можно сидя за праздничным столом в любой удобный момент. Возьмите в руки бокал, и прежде, чем его выпить, окуните в него кончик мизинца.

Тут важно вот что: если вы желаете чего-то материального, то используйте мизинец правой руки, а если мечтаете о большой любви или о крепком здоровье — окуните в бокал левый палец.

Эзотерик настаивает, это загадывать желание нужно незаметно для окружающих. Когда палец находится в бокале, следует проговорить про себя: "Пальчик маленький, да дело большое делает! Что желаю, то пью. Что пью, то исполняю. Исполнись моё желание".

Но есть одно условие. Чтобы желание исполнилось, оно должно быть единственным. Иначе ничего не сбудется.

Как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось

Обратите внимание на то, что вы загадываете. Мечта должна быть четкой, а от того, насколько правильно сформулировано желание, зависит ваше будущее. И это не шутка и не преувеличение.

Никогда в своем желании (да и пожелании другим, кстати) не говорите частицу НЕ. К слову, желание "Хочу не иметь финансовых проблем" вам эти самые проблемы принесет.

Нужно мысленно и словесно произносить то, что хотите получить в реальности, к примеру "Хочу посетить Париж".

Напомним, ранее сообщалось, если не желаете человеку ничего плохого, лучше не говорите ему спасибо.