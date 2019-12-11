Страшные слова: почему нельзя говорить спасибо и пожалуйста

Слово спасибо можно говорить только врагам / из открытых источников

В повседневной жизни часто говорим "спасибо" многим и за что-то хорошее, и за плохое. При этом в попытке выглядеть в глазах окружающих подчеркнуто вежливым, мы говорим "спасибо" даже за сущий пустяк.

Но эксперты говорят, что нельзя говорить "спасибо".

Почему нельзя говорить спасибо

"Спаси, Бог", то есть - спаси меня – вот что в прямом смысле означает слово "спасибо".

Что в итоге получается? Мы говорим людям "спасибо", тем самым как бы прося Бога спасти нас о них. Ужасно, странно, но это факт.

Что говорить вместо спасибо

Если возникает желание сказать знакомым или незнакомым людям слова, которые выразили бы вашу благодарность за ту или иную услугу, вещь или слово, правильно говорить "благодарю".

Таким образом вы не спасаетесь от человека, а просите для него всех благ.

В каких случаях можно говорить спасибо

Запомните, наши слова имеют силу. Именно поэтому эзотерики советуют говорить "спасибо" только тем, кто сделал вам что-то действительно плохое, и вы хотели бы впредь больше не пересекаться с этим человеком.

К слову, вы человеку ничего плохого не желаете, а просто защитите себя от него.

Почему нельзя говорить пожалуйста

Когда вас кто-то поблагодарил, а вы в ответ человеку "пожалуйста", то это означает, что вы просите у человека "пожалуй сто" (условно – гривен), то есть плату за то, что сделали, или что вызвало желание вам сказать пару приятных слов.

Что говорить вместо пожалуйста

Когда в свой адрес вы слышите благодарность (кстати, слова спасибость нет, есть только благодарность) – то отвечать надо "На здоровье".

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