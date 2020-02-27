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Прощеное воскресенье 2020: дата, как просить прощения и что отвечать

27 февраля 2020, 11:05

Когда надо просить прощения в 2020 году, и когда просят прощения – что ответить, выяснил Главред в преддверии праздника Прощеное воскресенье 2020.

Прощеное воскресенье 2020 – когда и как правильно просить прощения и отвечать
Прощеное воскресенье 2020 – когда и как правильно просить прощения и отвечать / mirpozitiva.ru

Уже на этой неделе у православных Прощеное воскресение 2020 – как правильно просить прощения и отвечать в этот день, выяснил Главред.

Прощеное воскресение в 2020 году выпало на 1 марта. В первый день весны все православные будут очищать душу, прося прощения за все нанесенные обиды – и в свою очередь даря прощение другим.

Зачем и как просить прощения в Прощеное воскресенье

Великий пост 2020 призван очистить в первую очередь душу. Отказ от яиц, мясных и молочных продуктов не зачтется Небом – если не будет дополняться очищением духовным. Поэтому именно требование "не греши" – главное правило любого поста.

И начинается очищение именно в Прощеное воскресенье – когда надо просить прощения.

В Прощеное воскресенье как правильно просить прощения и что отвечать?

Здесь речь идет не просто о речевой формулировке: скажи вот эти слова – ответь так – заработай плюсик в карму. Борьба с грехом в христианстве всегда начинается с намерения. Оно должно быть искренним и обращенным к Богу.

Читайте такжеМасленица 2020 – что приготовить и что делать в Масленичную неделюТо есть в первую очередь в Прощеное воскресенье просят прощения у Господа – за все грехи и дурные помыслы. Просят у Бога еще и сил на покаяние и очищение. Сил не просто попросить прощения у обиженных и обидчиков – но и простить в ответ.

Своего рода показателем готовности просить прощение становится убежденная готовность никогда не повторять свои греховные действия снова. Не просто, к примеру, "Прости, что наорал на тебя" – "А я никогда не повышу на тебя голос снова".

Традиционная формулировка, как попросить прощения в Прощеное воскресенье, звучит так: "Прости меня" просит от всего сердца тот, кто занимает более высокое положение (начальник – у подчиненного, старший – у младшего, здоровый – у больного, зажиточный – у бедного и т.д.), а в ответ получает: "Бог простит – и я прощаю. И ты меня прости!"

Просят прощения в этот день даже перед уже почившими родственниками и знакомыми.

Также этот праздник – лучшее время простить долги материальные, если таковые есть и человек готов на это пойти.

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Прощеное воскресенье – традиции

Богослужение на Прощеное воскресенье посвящено теме прощения и искупления. Сам священник просит прощения у своей паствы во время богослужения, а на воскресной проповеди звучит отрывок из Евангелия от Матфея: "Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших".

После службы верующие просят прощения у родных и близких. Прощения просят в первую очередь у родни, а уже затем обзванивают знакомых и приятелей. В современных условиях на Прощеное воскресенье просить прощения можно даже с помощью смс или в стихах:

Прошу за все меня простить,

Зла не держать и не бранить.

Ведь обижаться — это грех,

Тогда и Бог простит нас всех.

Это последний день Масленичной недели, когда еще пекут блины.

Причем, по поверью, не должно остаться ни одного блина из тех, что готовили на Прощеное воскресенье – если съесть все, то, мол, семья будет крепкой, дружной и благополучной.

Блины в этот день относят и на кладбище – чтобы попросить прощения у умерших родственников и помянуть тех.

Также народные приметы на Прощеное воскресенье велят в этот день прощаться с зимой. В этом году это будет буквально, ведь как раз с Прощеного воскресенья начинается календарная весна 2020.

Уже вечером всю скоромную пищу следует сжечь или отдать домашним животным. А посуду, в преддверии поста – тщательно перемыть, чтобы постные блюда в Великий пост 2020 готовить уже в чистой утвари.

Также вместе с душой очищают в этот день и тело: в старину парились в бане, а нынче можно и просто ванну принять.

Прощеное воскресенье 2020 – что нельзя делать

В этот праздник:

  • не отказывают в прощении – это великий грех, если не простить обидчика, который просит о прощении, то совершенный им грех человек забирает на себя;
  • не отказывают в помощи и милостыне ни одному нуждающемуся;
  • лицемерить – оба пункта, что выше, выполнять нужно искренне, от души;
  • нельзя ссориться, скандалить и бранно выражаться;
  • заниматься грязной тяжелой работой – праздник посвящен духовному развития, а не физическим делам.

А что можно есть в Великий пост 2020 и какое меню готовить – наглядно объясняет Главред в нашем материале Великий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные.

Прощеное воскресенье
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