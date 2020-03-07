7 марта – какой сегодня праздник: день Матроны и День землеустроителя

7 марта праздник – день Матронушки 2020 – что нельзя делать, молитва / 1zoom.ru

7 марта 2020 – сегодня праздник духовный и земельный.

Во вторую субботу марта Украина отмечает День землеустроителя 2020. Лучшие поздравления с праздником мы собрали в материале Привітання з Днем землевпорядника 2020 – листівки та тексти пречудові.

Албания отмечает День учителя. В Туркменистане празднуют День работников комплекса транспорта и связи.

По народному календарю, 7 марта – Поликарпов день.

7 марта – праздник церковный

Сегодня день памяти Матронушки. 7 марта православные празднуют День обретения мощей блаженной Матроны Московской. Благодаря дару, что послал ей Господь, она предсказывала будущее и лечила больных с 8 лет.

Также вспоминают священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

Идет Великий пост 2020.

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Матрона Московская – молитва

7 марта – приметы

Есть такие приметы 7 марта на погоду:

облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде;

воробьи гнезда вьют, синицы поют громко, а сороки в лес полетели – к потеплению;

сороки громко болтают – к новостям или визиту гостей.

7 марта – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеРождество Богородицы: что делать для замужества и беременностиВ старину, если девушке к этому дню еще не сделали предложения – то свадьбы ждать еще долго. И чтобы ее приблизить, девицы устраивали разные ритуалы на замужество.

Первый: нужно крутиться на правой пятке под светом молодого месяца, повторяя: "Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя".

Второй: нужно было так, чтобы никто из других людей не видел, замести в дом мусор с улицы, шепот говоря: "Гоню я в избу свою молодцов, не воров. Наезжайте ко мне женихи с чужих дворов".

По народным поверьям, 7 марта нельзя снимать паутину в доме – а то счастья в доме не будет. Такую паутину не трогали до Пасхи.

7 марта – именины

День ангела справляют Александр и Алексей, Иван, Климент и Кузьма, Михаил и Моисей, Николай, Поликарп, Сергей и Федор.

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7 марта – кто родился

7 марта родились такие знаменитости: