7 марта – какой сегодня праздник: день Матроны и День землеустроителя

Сегодня, 7 марта, день памяти Матронушки – целительницы и предсказательницы. Приметы и традиции дня призваны помочь женщинам с замужеством.
7 марта 2020 – сегодня праздник духовный и земельный.
Во вторую субботу марта Украина отмечает День землеустроителя 2020. Лучшие поздравления с праздником мы собрали в материале Привітання з Днем землевпорядника 2020 – листівки та тексти пречудові.
Албания отмечает День учителя. В Туркменистане празднуют День работников комплекса транспорта и связи.
По народному календарю, 7 марта – Поликарпов день.
7 марта – праздник церковный
Сегодня день памяти Матронушки. 7 марта православные празднуют День обретения мощей блаженной Матроны Московской. Благодаря дару, что послал ей Господь, она предсказывала будущее и лечила больных с 8 лет.
Также вспоминают священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.
Идет Великий пост 2020.
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Матрона Московская – молитва
7 марта – приметы
Есть такие приметы 7 марта на погоду:
- облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде;
- воробьи гнезда вьют, синицы поют громко, а сороки в лес полетели – к потеплению;
- сороки громко болтают – к новостям или визиту гостей.
7 марта – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеРождество Богородицы: что делать для замужества и беременностиВ старину, если девушке к этому дню еще не сделали предложения – то свадьбы ждать еще долго. И чтобы ее приблизить, девицы устраивали разные ритуалы на замужество.
Первый: нужно крутиться на правой пятке под светом молодого месяца, повторяя: "Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя".
Второй: нужно было так, чтобы никто из других людей не видел, замести в дом мусор с улицы, шепот говоря: "Гоню я в избу свою молодцов, не воров. Наезжайте ко мне женихи с чужих дворов".
По народным поверьям, 7 марта нельзя снимать паутину в доме – а то счастья в доме не будет. Такую паутину не трогали до Пасхи.
7 марта – именины
День ангела справляют Александр и Алексей, Иван, Климент и Кузьма, Михаил и Моисей, Николай, Поликарп, Сергей и Федор.
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7 марта – кто родился
7 марта родились такие знаменитости:
- 1671 — национальный герой Шотландии, прозванный шотландским Робин Гудом, Роб Рой.
- 1856 — украинский живописец, график, фольклорист и этнограф Порфирий Мартынович.
- 1932 — украинский кинорежиссер и художник-аниматор Владимир Дахно (мультфильм Энеида, сериал Казаки и др.).
- 1970 — британская актриса, лауреат Оскара Рэйчел Вайс (Мумия, Константин: Повелитель тьмы, Фаворитка, Черная вдова и др.).