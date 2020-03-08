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8 марта – какой сегодня праздник: поздравления с 8 Марта и приметы

8 марта 2020, 00:25

Поздравления с 8 Марта – сегодня ведь Международный женский день 2020 – и приметы дня для женщин и их мужчин – в нашем материале.

С 8 Марта открытки, поздравления и что нельзя делать – какой праздник
С 8 Марта открытки, поздравления и что нельзя делать – какой праздник / 1zoom.ru

Международный женский день 2020 (International Women's Day) отмечает нынче мир.

8 марта 2020 – сегодня праздник женщин, мимоз и тюльпанов. Это Международный женский день 2020.

О 8 Марта – история праздника кратко – читайте в нашем материале Восьмерка как женские прелести: зачем и кто придумал 8 Марта как праздник.

Самые лучшие и красивые поздравления с 8 Марта – открытки и поздравления своими словами – на русском и украинском языке читайте в наших материалах Прикольные открытки с 8 Марта родным и коллегам и красивые пожелания и Привітання з 8 Березня у прозі, з гумором, вірші та листівки красиві.

Заодно проходит Международный день планетариев. Сирия отмечает День революции, Либерия проводит День памяти о павших, а Россия – День работников геодезии и картографии.

По народному календарю, 8 марта – Иванов день.

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8 марта – праздник церковный

Православный праздник 8 марта – Первое и второе обретения главы Иоанна Предтечи. В чем помогает святой, о чем ему молятся и как – читайте в нашем материале Иванов день: что категорически нельзя делать в этот великий праздник.

В частности, сегодня православные молятся Иоанну Крестителю об избавлении от головной боли, здоровье детей, плодородии и защите посевов.

Идет Великий пост 2020.

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8 марта – приметы

Есть такие приметы 8 марта на погоду:

  • птицы на солнечной стороне вьют гнезда – к холодному лету;
  • синица запела – к теплу, но если поет жалобно и протяжно – пташка просто голодна;
  • снег пошел – и в апреле снега жди;
  • холодная погода со снегом на Обретение – и Пасха холодной будет.

8 марта – приметы для женщин

► тайно подарили букет цветов – скоро дама обретет взаимную любовь;

► готовить еду лично – к хлопотной жизни;

► убираться в доме в свой праздник – к тяжелой женской доле;

► носить старую одежду – красоты быстро лишишься.

8 марта – что нельзя делать, а что нужно

В этот день старались высмотреть жаворонка или аиста – это считалось доброй приметой.

В Иванов день старались сделать побольше добрых дел – но тайно. Тогда, по поверью, добро вернется к человеку сторицей.

По народным поверьям, 8 марта нельзя:

  • женщинам – стирать: чтобы не спугнуть птиц;
  • женщинам – встречать праздник в чисто женской компании, а то замуж долго никто не возьмет.

Подробне читайте в нашем материале 8 Марта совпало с великим церковным праздником – что нельзя делать.

8 марта – именины

День ангела справляют Иван и Иларион.

8 марта – кто родился

8 марта родились такие знаменитости:

  • 1866 — физик-экспериментатор, создатель первой в России научной физической школы Петр Лебедев.
  • 1906 — кинорежиссер Александр Роу (По щучьему веленью, Василиса Прекрасная, Вечера на хуторе близ Диканьки, Королевство кривых зеркал, Морозко и др.).
  • 1921 — заслуженный художник Украины, украинский скульптор Инна Коломиец.
  • 1940 — украинский режиссер, сценарист Леонид Осыка (Захар Беркут, Этюды о Врубеле и др.).
  • 1941 — актер театра и кино Андрей Миронов (Бриллиантовая рука, 12 стульев, Обыкновенное чудо, Сказка странствий, Человек с бульвара Капуцинов и др.).

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8 марта Международный женский день праздник приметы традиции
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