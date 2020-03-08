8 марта – какой сегодня праздник: поздравления с 8 Марта и приметы

Поздравления с 8 Марта – сегодня ведь Международный женский день 2020 – и приметы дня для женщин и их мужчин – в нашем материале.
Международный женский день 2020 (International Women's Day) отмечает нынче мир.
8 марта 2020 – сегодня праздник женщин, мимоз и тюльпанов. Это Международный женский день 2020.
О 8 Марта – история праздника кратко – читайте в нашем материале Восьмерка как женские прелести: зачем и кто придумал 8 Марта как праздник.
Самые лучшие и красивые поздравления с 8 Марта – открытки и поздравления своими словами – на русском и украинском языке читайте в наших материалах Прикольные открытки с 8 Марта родным и коллегам и красивые пожелания и Привітання з 8 Березня у прозі, з гумором, вірші та листівки красиві.
Заодно проходит Международный день планетариев. Сирия отмечает День революции, Либерия проводит День памяти о павших, а Россия – День работников геодезии и картографии.
По народному календарю, 8 марта – Иванов день.
Читайте такжеВыходной не на 8 Марта, а на день Шевченко: как отдыхаем в марте 2020
8 марта – праздник церковный
Православный праздник 8 марта – Первое и второе обретения главы Иоанна Предтечи. В чем помогает святой, о чем ему молятся и как – читайте в нашем материале Иванов день: что категорически нельзя делать в этот великий праздник.
В частности, сегодня православные молятся Иоанну Крестителю об избавлении от головной боли, здоровье детей, плодородии и защите посевов.
Идет Великий пост 2020.
Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные
8 марта – приметы
Есть такие приметы 8 марта на погоду:
- птицы на солнечной стороне вьют гнезда – к холодному лету;
- синица запела – к теплу, но если поет жалобно и протяжно – пташка просто голодна;
- снег пошел – и в апреле снега жди;
- холодная погода со снегом на Обретение – и Пасха холодной будет.
8 марта – приметы для женщин
► тайно подарили букет цветов – скоро дама обретет взаимную любовь;
► готовить еду лично – к хлопотной жизни;
► убираться в доме в свой праздник – к тяжелой женской доле;
► носить старую одежду – красоты быстро лишишься.
8 марта – что нельзя делать, а что нужно
В этот день старались высмотреть жаворонка или аиста – это считалось доброй приметой.
В Иванов день старались сделать побольше добрых дел – но тайно. Тогда, по поверью, добро вернется к человеку сторицей.
По народным поверьям, 8 марта нельзя:
- женщинам – стирать: чтобы не спугнуть птиц;
- женщинам – встречать праздник в чисто женской компании, а то замуж долго никто не возьмет.
Подробне читайте в нашем материале 8 Марта совпало с великим церковным праздником – что нельзя делать.
8 марта – именины
День ангела справляют Иван и Иларион.
8 марта – кто родился
8 марта родились такие знаменитости:
- 1866 — физик-экспериментатор, создатель первой в России научной физической школы Петр Лебедев.
- 1906 — кинорежиссер Александр Роу (По щучьему веленью, Василиса Прекрасная, Вечера на хуторе близ Диканьки, Королевство кривых зеркал, Морозко и др.).
- 1921 — заслуженный художник Украины, украинский скульптор Инна Коломиец.
- 1940 — украинский режиссер, сценарист Леонид Осыка (Захар Беркут, Этюды о Врубеле и др.).
- 1941 — актер театра и кино Андрей Миронов (Бриллиантовая рука, 12 стульев, Обыкновенное чудо, Сказка странствий, Человек с бульвара Капуцинов и др.).
Читайте такжеКакие цветы подарить на 8 Марта – от коллег до жены и тещи