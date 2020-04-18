Схождение Благодатного огня 2020 онлайн трансляция - когда смотреть / @masterklep

Схождение благодатного огня в 2020 году ожидается 18 апреля.

На место схождения Благодатного огня в Храм Гроба Господня – иерусалимский храм Воскресения Христова – в этом году из-за пандемии коронавируса не допускают паломников. В церемонии участвуют лишь 10 священнослужителей.

Поэтому единственной возможностью для верующих смотреть схождение Благодатного огня в 2020 году остается онлайн трансляция.

Глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор уже анонсировал, что прямая трансляция схождения Благодатного огня 2020 начнется на Интере в 13:30.

Также онлайн-трансляция схождения Благодатного огня доступна будет на YouTube.

Схождение Благодатного огня 2020 – смотреть онлайн

Трансляция богослужений на Пасху 2020 на украинских телеканалах выглядит так:

Православная церковь Украины – 23:00-03:00 в ночь с 18 на 19 апреля – 1+1, UA:Первый;

Украинская Православная церковь (бывшая УПЦ МП) – 23:00-03:00 в ночь с 18 на 19 апреля – Интер, UA:Первый;

Украинская греко-католическая церковь – 07:30-11:00 19 апреля – ICTV, UA:Первый.

Ранее мы писали о том, как освятить пасху онлайн в 2020 год. Верующих освободили даже от обязанности святой исповеди и причастия.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал празднование Пасхи дома. Проведение массовых праздничных богослужений запрещено.

Схождение Благодатного огня – видео прошлых лет