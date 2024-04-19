Церковный праздник 20 апреля: что запрещено делать на Похвалу Пресвятой Богородицы

Узнайте важную информацию о том, какой религиозный праздник отмечают 20 апреля и что нельзя делать в этот святой день.

https://glavred.info/holidays/cerkovne-svyato-20-kvitnya-shcho-zaboroneno-robiti-na-pohvalu-presvyatoji-bogorodici-10558994.html Ссылка скопирована

Какой праздник 20 апреля / коллаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

20 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Похвалы Пресвятой Богородицы и преподобного Феодора Трихины.

Какой праздник 20 апреля

В Украине и мире 20 апреля отмечают такие праздники:

видео дня

Украинский День окружающей среды

Всемирный день цирка

День благодарности волонтерам

Международный день китайского языка

Церковный праздник 20 апреля

По новому церковному календарю, 20 апреля в Украине отмечают Похвалу Пресвятой Богородицы и чтят память преподобного Феодора Трихины.

Известно, день Похвалы Пресвятой Богородицы - это один из самых праздничных дней в церковном календаре. Этот праздник основан на истории, которая связана со спасением Константинополя от нападения вражеского флота в 626 году. Однако, Похвала Пресвятой Богородицы имеет важное значение и в других аспектах православной традиции.

Праздник Похвалы Пресвятой Богородицы закладывает в себе глубокое духовное значение в православной традиции. Святая Богородица является наивысшей и самой святой из всех святых. Она говорит за нас перед своим Сыном, Господом Иисусом Христом. Богородица является воплощением надежды, милосердия, силы и защиты.

Молитва на Похвалу Пресвятой Богородицы

"О Пресвятая Дева, Мать Господа, Царица Небес и земли! Взгляни на многострадальный воздыхание душ наших, посмотри с высоты святой Твоей на нас, с верой и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Вот ибо, в грехи погруженные и скорбями обремененные, взирая на образ Твой, как на Тебя живого, пребывающего между нами, приносим смиренные наши моления. Ибо не имеем ни другой помощи, ни другого заступничества, ни утешения, только Тебя, о Мать всех скорбящих и обремененных! Помоги нам, немощным, утоли скорбь нашу, наставь на путь праведный нас заблудших, излечи и спаси безнадежных, даруй нам остаток времени жизни нашей в мире и тишине проводить, подай христианскую кончину, и на Страшном суде Сына Твоего явись нам милосердной Заступницей, чтобы всегда воспевали, величали и славили Тебя как благую Заступницу христианского рода со всеми, угодившими Богу. Аминь".

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 20 апреля

В этот день не стоит быть в плохом настроении: нельзя ссориться, обманывать родных и завидовать.

Лучше в этот день отложить домашнюю работу и отдохнуть от работы на огороде.

Нельзя 20 апреля выпивать спиртные напитки и устраивать громкие гуляния.

Не стоит забывать, что продолжается пост, поэтому нельзя есть пищу животного происхождения.

День Ангела 20 апреля

20 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред