Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 12 августа

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 12 августа и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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какой сегодня праздник и у кого День ангела 12 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

12 августа - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.

Какой праздник 12 августа

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Церковный праздник 12 августа

12 августа православные верующие чтят память Святого мученика Иоанна Воина, а также святых Силы и Силуана, которые были учениками святого Павла.

Кто родился 12 августа?

12 августа родились:

Эрвин Шредингер, австрийский физик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике

Ипатий Потий, митрополит, украинский писатель-полемист. Один из организаторов Брестской унии (1596). Сторонник объединения православной и католической церквей.

Норрис и Росс Макуиртер, братья-близнецы, которым пришла в голову идея создать "Книгу рекордов Гиннесса"

День ангела 12 августа (именины)

В этот день именины празднуют Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ян, Ангелина, Люция.

С днем ангела картинки / Фото: Главред