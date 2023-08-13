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Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 августа

Сергей Кущ
13 августа 2023, 04:00
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Мы расскажем, кому посвящен День ангела 13 августа и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 августа
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

13 августа, день, когда многие отмечают свой День ангела. Но этот день также связан с другим важным событием - церковным праздником.

Узнайте, какие события сопровождают эту дату, кто будет праздновать свой День ангела и что особенного приготовлено в этот день для верующих.

Какой праздник 13 августа

  • День работников ветеринарной медицины

    видео дня

  • День строителя

  • Всемирный день левши

Церковный праздник 13 августа

13 августа православная церковь чтит память священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, праведного Евдокима Каппадокиянина. Также проводится предпразднество Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня.

В народе 13 августа отмечается Евдокимов день.

Кто родился 13 августа?

13 августа родились:

  • Альфред Хичкок, британский кинорежиссер

  • Екатерина Бужинская, украинская певица, Заслуженная артистка Украины.

  • Елена Бондаренко, украинская теннисистка;

День ангела 12 августа (именины)

В этот день именины празднуют мужчины с именами Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, а также женщины с именами Анна и Елизавета.

С днем ангела картинки
С днем ангела картинки / Фото: Главред

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