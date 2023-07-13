Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 июля

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 13 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой праздник и кого День ангела 13 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 13 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

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Церковный праздник 13 июля

Собор двенадцати апостолов (Собор святых славных и всехвальных 12 апостолов Христовых) - праздник Православной Церкви, отмечаемый 13 июля (30 июня по юлианскому календарю), на следующий день после празднования памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Первые упоминания об этом празднике встречаются с IV века

Иисус Христос собрал себе учеников среди простого народа за три года до своего распятия на Кресте. Он выбирал тех, кто не только мог всем сердцем постичь глубину Его учения, но и донести до других Любовь к Богу, способных служить человечеству. Призванные к апостольству 70 учеников были наделены Иисусом чудодейственной силой, и они покинули своих родных и привычную жизнь, чтобы шаг за шагом следовать за своим Божественным Учителем, охотно разделять с Ним все трудности и страдания на нелегком пути к Истине и спасению рода человеческого.

Кто родился 13 июля?

13 июля родились:

Кроу Камерон, американский кинорежиссер.

Вадим Козаченко, певец.

Бенни Бенасси, итальянский диджей.

Ярно Трулли, итальянский автогонщик, пилот Формулы-1.

Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист.

День ангела 11 июля (именины)

В этот день именины празднуют Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Никандр, Пётр, Софрон, Симон, Тимофей, Фаддей, Феоген, Филипп, Фома, Юда, Яков.

С Днем ангела картинка / Фото: Главред