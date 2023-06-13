Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 июня

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 13 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.
Какой праздник 13 июня
- 13 июня в мире празднуют День швейной машинки.
- 13 июня также Международный день распространения информации об альбинизме.
- 13 июня в Украине отмечают День работников легкой промышленности.
- 13 июня – День божьих коровок
Церковный праздник 13 июня
Православная церковь 13 июня почитает память апостола Еремея Команского. В народе святой получил прозвище "Распрягальник". Такое название народного праздника связано, по всей видимости, с тем, что по окончании посевных работ лошадей освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли, то есть, другими словами, лошадей распрягали.
Кто родился 13 июня?
13 июня родились: Артем Чех, украинский писатель. Сергей Сова, старший солдат Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины. Джон Форбс Нэш, американский математик. Гойко Митич, актер.
День ангела 13 июня (именины)
В этот день именины празднуют Антон, Роман, Николай, Люциан, Поликарп, Кристина, Борис и Филипп.
Смотрите видео о том, как мы будем отмечать праздники по новому графику:
Вам может быть интересно: