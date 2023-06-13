Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 июня

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 13 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой праздник 13 июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 13 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 13 июня

13 июня в мире празднуют День швейной машинки.

13 июня также Международный день распространения информации об альбинизме.

13 июня в Украине отмечают День работников легкой промышленности.

13 июня – День божьих коровок

Церковный праздник 13 июня

Православная церковь 13 июня почитает память апостола Еремея Команского. В народе святой получил прозвище "Распрягальник". Такое название народного праздника связано, по всей видимости, с тем, что по окончании посевных работ лошадей освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли, то есть, другими словами, лошадей распрягали.

Кто родился 13 июня?

13 июня родились: Артем Чех, украинский писатель. Сергей Сова, старший солдат Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины. Джон Форбс Нэш, американский математик. Гойко Митич, актер.

День ангела 13 июня (именины)

В этот день именины празднуют Антон, Роман, Николай, Люциан, Поликарп, Кристина, Борис и Филипп.

Смотрите видео о том, как мы будем отмечать праздники по новому графику:

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