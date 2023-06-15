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Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 15 июня

Сергей Кущ
15 июня 2023, 04:00
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Мы расскажем, кому посвящен День ангела 15 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 15 июня
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 15 июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 15 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 15 июня

  • Всемирный день ветра;
  • Вьюн Зеленый;
  • Праздник мужских недостатков;
  • День силы улыбки;
  • Международный день прогулки;
  • День фотографии природы;
  • День омара;
  • День придумывания новых созвездий;
  • День пива – Великобритания.

Церковный праздник 15 июня

15 июня отмечается День памяти святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. Преподобный Никифор родился в знатной семье и получил отличное образование. Он также занимал видное место в сановничестве при дворе императрицы Ирины. В 787 году святой принял участие в VII Вселенском Соборе в Никее, где проявил себя ярким защитником Православия.

Во времена правления Льва Армянина святитель, как сторонник святых икон, был свергнут с престола и сослан на остров Проконнис. В течение 30 лет он провел в изгнании, переживая нищету и болезни, и скончался в 828 году.

Святитель Никифор являлся выдающимся деятелем Церкви своего времени. Он оставил значительное духовное наследие, включающее многочисленные труды по истории, догматике и каноническому праву. Его служение Церкви оказало значительное влияние и останется в памяти многих верующих.

Кто родился 15 июня?

15 июня родились:

  • Иван Миколайчук, выдающийся украинский киноактер, сценарист, режиссер, писатель.
  • Михаил Хай, кобзарь, кандидат искусствоведения.
  • Демис Руссос, греческий певец.

День ангела 15 июня (именины)

В этот день именины празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Елена, Мария, Никифор, Ульяна, София, Иоанн, Исидор.

Смотрите видео о том, как мы будем отмечать праздники по новому графику:

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