Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 17 июня

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 17 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.
Какой праздник 17 июня
В этот день во всем мире — День борьбы с засухой и опустыниванием. Также в некоторых странах отмечают свои праздники:
- в Исландии — День Республики;
- в Армении и Румынии — День авиации;
- в Ботсване, Сальвадоре и Гватемале — День отца;
- в Латвии — Национальный день памяти про оккупацию Латвии;
- в Киргизии — День работников водного хозяйства;
- в США — День яблочного штруделя.
Церковный праздник 17 июня
В этот праздничный день народ торжественно почитает святого Митрофана Навозника, связывая его с ритуалами удобрения земли и молитвами за дождь.
Согласно преданию, святой Митрофан жил в 3-4 веках. Его отец, Дометий, был родным братом римского императора Проба, однако, осознав бессмысленность языческой религии, он обратился в христианство. В период жестоких преследований христиан в Риме, Дометий вместе со своими двумя сыновьями, Пробом и Митрофаном, переселился в Византию, где Митрофан обучался закону Господа у епископа Тита. После смерти Тита, Дометий был возведен на епископский престол за свою преданность вере и добрые дела, а затем его сыновья, Проб и в 316 году святой Митрофан, также стали священниками.
Кто родился 17 июня?
17 июня родились:
- Иво Бобул, украинский певец, композитор. Народный артист Украины.
- Виктор Петренко, украинский фигурист, Олимпийский чемпион.
- Лариса Денисенко, украинская писательница, правозащитник, адвокат.
- Юрий Бутусов, украинский журналист. Главный редактор интернет-портала Цензор.нет.
- Винус Уильямс, американская теннисистка, старшая сестра Серены Уильямс.
День ангела 17 июня (именины)
В этот день именины празднуют Александр, Афанасий, Валерий, Елеазар, Зосима, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Николай, Северин, Силан.
Смотрите видео о том, как мы будем отмечать праздники по новому графику:
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