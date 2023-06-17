Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 17 июня

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 17 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой сегодня праздник и у кого День ангела 17 июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 17 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 17 июня

В этот день во всем мире — День борьбы с засухой и опустыниванием. Также в некоторых странах отмечают свои праздники:

в Исландии — День Республики ;

; в Армении и Румынии — День авиации ;

; в Ботсване, Сальвадоре и Гватемале — День отца ;

; в Латвии — Национальный день памяти про оккупацию Латвии ;

; в Киргизии — День работников водного хозяйства ;

; в США — День яблочного штруделя.

Церковный праздник 17 июня

В этот праздничный день народ торжественно почитает святого Митрофана Навозника, связывая его с ритуалами удобрения земли и молитвами за дождь.

Согласно преданию, святой Митрофан жил в 3-4 веках. Его отец, Дометий, был родным братом римского императора Проба, однако, осознав бессмысленность языческой религии, он обратился в христианство. В период жестоких преследований христиан в Риме, Дометий вместе со своими двумя сыновьями, Пробом и Митрофаном, переселился в Византию, где Митрофан обучался закону Господа у епископа Тита. После смерти Тита, Дометий был возведен на епископский престол за свою преданность вере и добрые дела, а затем его сыновья, Проб и в 316 году святой Митрофан, также стали священниками.

Кто родился 17 июня?

17 июня родились:

Иво Бобул, украинский певец, композитор. Народный артист Украины.

Виктор Петренко, украинский фигурист, Олимпийский чемпион.

Лариса Денисенко, украинская писательница, правозащитник, адвокат.

Юрий Бутусов, украинский журналист. Главный редактор интернет-портала Цензор.нет.

Винус Уильямс, американская теннисистка, старшая сестра Серены Уильямс.

День ангела 17 июня (именины)

В этот день именины празднуют Александр, Афанасий, Валерий, Елеазар, Зосима, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Николай, Северин, Силан.

Смотрите видео о том, как мы будем отмечать праздники по новому графику:

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