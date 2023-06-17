УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 17 июня

Сергей Кущ
17 июня 2023, 04:00
61
Мы расскажем, кому посвящен День ангела 17 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 17 июня
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 17 июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 17 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 17 июня

В этот день во всем мире — День борьбы с засухой и опустыниванием. Также в некоторых странах отмечают свои праздники:

  • в Исландии — День Республики;
  • в Армении и Румынии — День авиации;
  • в Ботсване, Сальвадоре и Гватемале — День отца;
  • в Латвии — Национальный день памяти про оккупацию Латвии;
  • в Киргизии — День работников водного хозяйства;
  • в США — День яблочного штруделя.

Церковный праздник 17 июня

В этот праздничный день народ торжественно почитает святого Митрофана Навозника, связывая его с ритуалами удобрения земли и молитвами за дождь.

Согласно преданию, святой Митрофан жил в 3-4 веках. Его отец, Дометий, был родным братом римского императора Проба, однако, осознав бессмысленность языческой религии, он обратился в христианство. В период жестоких преследований христиан в Риме, Дометий вместе со своими двумя сыновьями, Пробом и Митрофаном, переселился в Византию, где Митрофан обучался закону Господа у епископа Тита. После смерти Тита, Дометий был возведен на епископский престол за свою преданность вере и добрые дела, а затем его сыновья, Проб и в 316 году святой Митрофан, также стали священниками.

Кто родился 17 июня?

17 июня родились:

  • Иво Бобул, украинский певец, композитор. Народный артист Украины.
  • Виктор Петренко, украинский фигурист, Олимпийский чемпион.
  • Лариса Денисенко, украинская писательница, правозащитник, адвокат.
  • Юрий Бутусов, украинский журналист. Главный редактор интернет-портала Цензор.нет.
  • Винус Уильямс, американская теннисистка, старшая сестра Серены Уильямс.

День ангела 17 июня (именины)

В этот день именины празднуют Александр, Афанасий, Валерий, Елеазар, Зосима, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Николай, Северин, Силан.

Смотрите видео о том, как мы будем отмечать праздники по новому графику:

Вам может быть интересно:

праздник интересные новости
Реклама

Главное за день

Началась 2-я фаза войны, а в 3-й РФ сбросит ядерный заряд в Балтийское море – Морозов

Началась 2-я фаза войны, а в 3-й РФ сбросит ядерный заряд в Балтийское море – Морозов

03:30 Украина
Война России против Украины продлится минимум еще два года - эксперт

Война России против Украины продлится минимум еще два года - эксперт

01:30 Украина
Зеленский созвал важный военный кабинет: что обсуждали

Зеленский созвал важный военный кабинет: что обсуждали

00:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:30

Помидоры ошарашат небывалым урожаем: какие листья нельзя удалять у томатов

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 17 июняВидео

03:30

Началась 2-я фаза войны, а в 3-й РФ сбросит ядерный заряд в Балтийское море – МорозовВидео

02:20

Гороскоп на июль 2023 для Тельцов: смена работы, везение и путешествиеВидео

01:30

Война России против Украины продлится минимум еще два года - экспертВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

00:41

Зеленский созвал важный военный кабинет: что обсуждали

16 июня, пятница
23:57

"Это было смешно": Каменских рассказала о сексуальном скандале Потапа

23:49

Сборная Украины разбомбила Северную Македонию: заколотили 3 мяча в одном таймеВидео

23:42

Контрнаступление ВСУ: военные мощно продвинулись вперед и закрепились - МалярВидео

Реклама
23:09

Что нужно положить в карман 18 июня, чтобы привлечь деньги: приметы и запретыВидео

23:03

Каменских рассказала о проблемах с алкоголем

22:16

Украину накрыла сильная магнитная буря: опасность продлиться несколько днейВидео

21:25

"Давайте заплюем этих говнюков": Полякова предлагает $1000 за плевок в Баскова и ЛепсаВидео

21:23

"Шансов выжить не было": российская ракета едва не убила 13-летнего РоманаФото

20:58

Украинских пилотов Швеция будет обучать на истребителях Jas 39 Gripen

20:55

"Не слышали взрывов": у лидера ЮАР опозорились заявлением после удара РФ по Киеву

20:30

Сушить феном нельзя: что делать, если телефон упал в воду

20:23

С необычной головоломкой справится лишь бабушка: о чем говорят знаки на картинке

19:52

Ударит сильнейшее пекло: синоптики предупредили о мощной атаке жары в УкраинеВидео

19:47

США отправит Украине гуманитарки на 205 миллионов долларов

Реклама
19:43

"Сломаем хребет зверю": Сырский рассказал о продвижении ВСУ под БахмутомВидео

19:14

Зачем Кремль обстреливает Киев во время визита своих посланцевмнение

19:13

Международные эксперты спустя 10 дней назвали виновных в каховской трагедииВидео

18:56

Ранены 23 человека, среди них дети: россияне жестоко обстреляли Херсон

18:54

"Это позор еврейского народа": Путин наехал на Владимира Зеленского и опозорилсяВидео

18:31

После провала ракетной атаки Путин опозорился враньем об "уничтожении" ЗРК Patriot

18:26

Зачем 17 июня в доме зажигали все свечи: приметы и что нельзя делатьВидео

17:59

Менее 2 метров: в Каховском водохранилище критически низкий уровень водыВидео

17:56

Многие дома разрушены: во время ракетной атаки на Киевщине пострадал ребенокФото

17:47

Смерть, гибель или болезнь Путина: оппозиционер назвал сроки смены власти в РФВидео

17:39

"Happy birthday, наша Юля": Сердючка и Quest Pistols выступили для жены российского олигарха

17:13

"У ВСУ шансов нет": Путин выдал новое заявление о войне и обозвал всех украинцевВидео

16:58

Страны Запада применят наземные войска и ракетные удары по России - Морозов

16:39

На юге ВСУ потрепали оккупантов: "перемололи" четыре роты РФ вместе с техникой

16:19

"Угрожал набить морду": на Анну Тринчер в Киеве набросился охранник ЖК

16:13

Самые вкусные пышные ленивые пирожки: рецепт пятиминутка, который ищут всеВидео

15:52

Умные японцы специально выращивают лопухи: куда их применяют

15:51

Между войсками РФ и ЧВК Вагнера может вспыхнуть война: эксперт сделал прогнозВидео

15:49

Диктатора "могут сковырнуть": сокурсник Путина раскрыл сценарий переворота в РФ

15:48

Мамкин волонтер: Остапчук выехал в Грецию на корпоратив для олигарха из РФ

Реклама
15:43

"Он слишком далеко зашел": эксперт рассказал, как Путин и Пригожин устраивают батлыВидео

14:54

В Украине начали строить огромный канал: где и зачемВидео

14:46

РФ действует как террорист: у Зеленского припечатали Путина после удара по Киеву

14:06

Россия хочет подорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина – ЗеленскийВидео

13:56

От российских обстрелов погибла семья на ХерсонщинеВидео

13:45

"А где здесь Путин?": войной руководит не глава Кремля, он отказался от влияния – МорозовВидео

13:39

Молодой старый папа: у Аль Пачино родился сын в 83 года

13:25

Не сдерживали слез: Мишина встретилась со своей мамой из оккупированного КрымаВидео

13:12

Украине могут упростить процедуру вступления в НАТО – глава Минобороны ФРГВидео

13:05

"Путин раздавлен прогнозом врачей": в Сети раскрыли новые подробности диагноза

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять