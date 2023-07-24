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Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 24 июля

Сергей Кущ
24 июля 2023, 04:00
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Мы расскажем, кому посвящен День ангела 24 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой церковный праздник 24 июля
Какой церковный праздник 24 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник 24 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 24 июля

  • Международный день заботы о себе
  • Международный день БДСМ

видео дня

Церковный праздник 24 июля

В День памяти княгини Ольги церковь чтит память княгини Киевской Руси, которая правила государством с 945 года по 960 год. Православной церковью она канонизирована как святая, поскольку стала первой правительницей Киевской Руси, которая приняла христианство. Церковь дважды в году чтит память княгини - 3 января и 24 июля.

Кто родился 24 июля?

24 июля родились:

  • Дженнифер Лопес, американская актриса и певица.
  • Ярослава Бабич, украинская поэтесса.
  • Евгения Чуприна, украинская поэтесса, писательница и драматург.

День ангела 24 июля (именины)

В этот день именины празднуют Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.

С днем ангела картинки
С днем ангела картинки / Фото: Главред

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