Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 24 июля

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 24 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой церковный праздник 24 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник 24 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 24 июля

Международный день заботы о себе

Международный день БДСМ

видео дня

Церковный праздник 24 июля

В День памяти княгини Ольги церковь чтит память княгини Киевской Руси, которая правила государством с 945 года по 960 год. Православной церковью она канонизирована как святая, поскольку стала первой правительницей Киевской Руси, которая приняла христианство. Церковь дважды в году чтит память княгини - 3 января и 24 июля.

Кто родился 24 июля?

24 июля родились:

Дженнифер Лопес, американская актриса и певица.

Ярослава Бабич, украинская поэтесса.

Евгения Чуприна, украинская поэтесса, писательница и драматург.

День ангела 24 июля (именины)

В этот день именины празднуют Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.

С днем ангела картинки / Фото: Главред