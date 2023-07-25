Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 25 июля

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 25 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой сегодня праздник и у кого День ангела 25 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

25 июля - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.

Какой праздник 25 июля

25 июля в мире празднуют День зубной техники, День "Пройди сквозь игольное ушко" и День работников торговли.

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Церковный праздник 25 июля

Православная церковь сегодня вспоминаетПрокла и Иллария, появившиеся на свет в поселке Калипта недалеко от Анкиры. Святые мученики пострадали за веру во время гонений, организованных императором Трояном.

В народном календаре 25 июля – Прокл-плакальник, Прокл день, Прокл – большие росы, Прокл и Илларий.

Кто родился 25 июля?

25 июля родились:

Мэтт Леблан, американский актер, известный ролью Джои Триббиани в сериале Друзья (телесериал).

Дмитрий Белый, украинский писатель, историк, исследователь Кубани, бандурист, есаул Азовского казацкого войска.

Татьяна Коноваленко, украинская поэтесса.

Василий Шукшин, советский писатель, кинорежиссер, сценарист, актер

День ангела 25 июля (именины)

В этот день именины празднуют Андрей, Арсений, Вероника, Гаврило, Голиндуха, Иван, Илларион, Ираклий, Мария, Мина, Михаил, Прокл, Серапион, Симон, Фауст, Федор.