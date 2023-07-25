Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 25 июля

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 25 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
25 июля - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.
Какой праздник 25 июля
25 июля в мире празднуют День зубной техники, День "Пройди сквозь игольное ушко" и День работников торговли.
видео дня
Церковный праздник 25 июля
Православная церковь сегодня вспоминаетПрокла и Иллария, появившиеся на свет в поселке Калипта недалеко от Анкиры. Святые мученики пострадали за веру во время гонений, организованных императором Трояном.
В народном календаре 25 июля – Прокл-плакальник, Прокл день, Прокл – большие росы, Прокл и Илларий.
Кто родился 25 июля?
25 июля родились:
- Мэтт Леблан, американский актер, известный ролью Джои Триббиани в сериале Друзья (телесериал).
- Дмитрий Белый, украинский писатель, историк, исследователь Кубани, бандурист, есаул Азовского казацкого войска.
- Татьяна Коноваленко, украинская поэтесса.
- Василий Шукшин, советский писатель, кинорежиссер, сценарист, актер
День ангела 25 июля (именины)
В этот день именины празднуют Андрей, Арсений, Вероника, Гаврило, Голиндуха, Иван, Илларион, Ираклий, Мария, Мина, Михаил, Прокл, Серапион, Симон, Фауст, Федор.