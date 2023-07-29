Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 29 июля

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 29 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
29 июля - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.
Какой праздник 29 июля
- Международный день тигра.
- День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины
Церковный праздник 29 июля
29 июля православные почитают память преподобного Афиногена. О главных табу и приметах в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler. Афиноген был христианским епископом, он жил в Севастии, Малая Армения.
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Кто родился 29 июля?
29 июля родились:
- Нелли Ким, советская гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка.
- Фернандо Алонсо, испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1.
- Анна Бессонова, украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике 2007 года, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2004 и 2008 годов.
- Евгений Волков, военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины.
День ангела 29 июля (именины)
В этот день именины празднуют мужчины с именами Гавриил, Антон, Юлиан, Степан.