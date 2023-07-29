Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 29 июля

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 29 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Rакой сегодня праздник и у кого День ангела 29 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

29 июля - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.

Какой праздник 29 июля

Международный день тигра.

День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины

Церковный праздник 29 июля

29 июля православные почитают память преподобного Афиногена. О главных табу и приметах в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler. Афиноген был христианским епископом, он жил в Севастии, Малая Армения.

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Кто родился 29 июля?

29 июля родились:

Нелли Ким, советская гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка.

Фернандо Алонсо, испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1.

Анна Бессонова, украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике 2007 года, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2004 и 2008 годов.

Евгений Волков, военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины.

День ангела 29 июля (именины)

В этот день именины празднуют мужчины с именами Гавриил, Антон, Юлиан, Степан.

С днем ангела картинки / Фото: Главред