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Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 29 июня

Сергей Кущ
29 июня 2023, 04:00
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Мы расскажем, кому посвящен День ангела 29 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник и у кого День ангела
Какой сегодня праздник и у кого День ангела / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 29 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 29 июня

14 июня 2016 года ООН было принято решение провозгласить 29 июня Международным днем тропиков. Дата определения была выбрана в связи с годовщиной дебютного "Доклада о состоянии тропиков".

Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам, организациям системы ООН, другим международным и региональным организациям и гражданскому обществу, включая неправительственные организации, отмечать Международный день тропиков надлежащим образом и в соответствии с национальными приоритетами в целях повышения уровня осведомленности о тропиках, особых трудностях, с которыми они сталкиваются, и новых возможностях, которые в связи с ними возникают.

видео дня

Церковный праздник 29 июня

Народный праздник Тихон Тихий отмечается 29 июня 2023 года (по старому стилю – 16 июня). В православном календаре это дата почтения памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского.

Название "Тихий" праздник получил в народе за то, что в этот день птицы затихают, а солнце на небе движется тише обычного. С годами это смогли доказать и астрономы. По сравнению с началом года, скорость движения планеты по орбите становится меньше.

Кто родился 29 июня?

29 июня родились:

  • Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и авиатор.

  • Иван Черняховский, советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, участник ДСВ.

День ангела 29 июня (именины)

В этот день именины празднуют 28 июня: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

С Днем ангела картинка
С Днем ангела картинка / Фото Главред

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