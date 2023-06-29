Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 29 июня

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 29 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.
Какой праздник 29 июня
14 июня 2016 года ООН было принято решение провозгласить 29 июня Международным днем тропиков. Дата определения была выбрана в связи с годовщиной дебютного "Доклада о состоянии тропиков".
Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам, организациям системы ООН, другим международным и региональным организациям и гражданскому обществу, включая неправительственные организации, отмечать Международный день тропиков надлежащим образом и в соответствии с национальными приоритетами в целях повышения уровня осведомленности о тропиках, особых трудностях, с которыми они сталкиваются, и новых возможностях, которые в связи с ними возникают.
Церковный праздник 29 июня
Народный праздник Тихон Тихий отмечается 29 июня 2023 года (по старому стилю – 16 июня). В православном календаре это дата почтения памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского.
Название "Тихий" праздник получил в народе за то, что в этот день птицы затихают, а солнце на небе движется тише обычного. С годами это смогли доказать и астрономы. По сравнению с началом года, скорость движения планеты по орбите становится меньше.
Кто родился 29 июня?
29 июня родились:
Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и авиатор.
Иван Черняховский, советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, участник ДСВ.
День ангела 29 июня (именины)
В этот день именины празднуют 28 июня: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.