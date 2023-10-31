Церковный праздник 1 ноября: что нельзя делать в день памяти Космы и Дамиана

Мы расскажем, какой праздник 1 ноября и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 1 ноября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, moldovenii.md

1 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День памяти Космы и Дамиана и какой сегодня праздник.

Какой праздник 1 ноября

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Церковный праздник 1 ноября

1 ноябряДень памяти Космы и Дамиана.Онижили в III веке по Рождестве Христовом в Риме, в период гонений на христиан, воздвигнутых императорами-язычниками. Подвигом своей жизни святые явили подлинно христианское употребление человеческого таланта: талант есть дар Божий, который надлежит использовать не в целях корысти, но для служения Богу и людям.

Что нельзя делать 1 ноября ?

желать другим зла

давать и брать взаймы

заниматься тяжелым физическим трудом и садоводством.

Именины 1 ноября

День Ангела 1 ноября празднуют Дмитрий, Михаил, Феликс, Иван, Николай, Сергей, Леонид, Петр и Павел.

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