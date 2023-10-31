Церковный праздник 1 ноября: что нельзя делать в день памяти Космы и Дамиана

1 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в День памяти Космы и Дамиана и какой сегодня праздник.
Какой праздник 1 ноября
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День всех святых
Церковный праздник 1 ноября
1 ноябряДень памяти Космы и Дамиана.Онижили в III веке по Рождестве Христовом в Риме, в период гонений на христиан, воздвигнутых императорами-язычниками. Подвигом своей жизни святые явили подлинно христианское употребление человеческого таланта: талант есть дар Божий, который надлежит использовать не в целях корысти, но для служения Богу и людям.
Что нельзя делать 1 ноября?
желать другим зла
давать и брать взаймы
заниматься тяжелым физическим трудом и садоводством.
Именины 1 ноября
День Ангела 1 ноября празднуют Дмитрий, Михаил, Феликс, Иван, Николай, Сергей, Леонид, Петр и Павел.
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