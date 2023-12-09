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Церковный праздник 10 декабря: что нельзя делать на Мины, Ермогена и Евграфа

Сергей Кущ
9 декабря 2023, 14:21
Мы расскажем, какой праздник 10 декабря и что нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 10 декабря
Церковный праздник 10 декабря / Коллаж главред, фото: pixabay.com, fotoload.ru

10 декабря - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа и какой сегодня праздник.

Какой праздник 10 декабря

  • Всемирный день футбола

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  • День Нобеля

  • День благотворительности

  • День прав человека

Церковный праздник 10 декабря

10 декабряДень святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.

Святые мученики Мина, Ермоген и Евграф пострадали за веру во Христа при жестоком гонителе христиан, римском императоре Максимине (305-313 гг.).

Святой Мина, известный как Калликелад (Красноречивый), был послан императором из Афин в Александрию для разрешения конфликта между христианами и язычниками. Обладая даром красноречия, Мина открыто проповедовал христианскую веру и привел ко Христу многих язычников.

Узнав об этом, Максимин направил епарха Ермогена в Александрию для суда над святым и приказал очистить город от христиан. Ермоген, хотя и был язычником, но благочестиво отнесся к долготерпению святого Мины и его чудесному исцелению после пыток, что привело его к вере в Истинного Бога.

Что нельзя делать 10 декабря?

  • не впускайте в дом бедных, немощных и несчастных людей, потому что потом у вас начнутся нищета и болезни.

  • шить и вязать.

Именины 10 декабря

День Ангела 10 декабря празднуют Арсений, Анна, Георгий, Дмитрий, Иван, Макар, Максим, Наум, Николай, Павел, Параска, Степан, Терентий, Тимофей.

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