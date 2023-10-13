УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Церковный праздник 14 октября: что нельзя делать на Назария, Гервасия, Протасия и Келсия

Сергей Кущ
13 октября 2023, 15:23
Мы расскажем, какой праздник 14 октября и что сегодня нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 14 октября
Церковный праздник 14 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

14 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в день памяти священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия и какой сегодня праздник.

Какой праздник 14 октября

  • Всемирный день хосписов и паллиативной помощи

    видео дня

  • Международный день стандартизации

Церковный праздник 14 октября

14 октября верующие чтят память священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.

Что нельзя делать 14 октября?

  • Нельзя устраивать генеральную уборку;

  • запрещено копать, строить, убирать, шить;

  • готовить лучше с самого утра, чтобы к вечеру освободиться;

    .

Именины 14 октября

День Ангела 14 октября празднуют Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
праздник
Реклама

Главное за день

Взорвали поезд с оружием: подробности дерзкой операции ССО в Мелитополе

Взорвали поезд с оружием: подробности дерзкой операции ССО в Мелитополе

15:25 Украина
"Сезон будет сложным": Шмыгаль анонсировал включение отопления в Украине

"Сезон будет сложным": Шмыгаль анонсировал включение отопления в Украине

15:05 Политика
РФ готовит массированные удары: в ВСУ предупредили о сроках и назвали цели атак

РФ готовит массированные удары: в ВСУ предупредили о сроках и назвали цели атак

14:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:25

Взорвали поезд с оружием: подробности дерзкой операции ССО в Мелитополе

15:23

Церковный праздник 14 октября: что нельзя делать на Назария, Гервасия, Протасия и Келсия

15:08

Тарабарова рассекретила свои заработки

15:05

"Сезон будет сложным": Шмыгаль анонсировал включение отопления в Украине

14:52

"Увлекаюсь языком, культурой": Борис Джонсон скандально объявил себя русофилом

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
14:49

РФ готовит массированные удары: в ВСУ предупредили о сроках и назвали цели атак

14:29

Последствия будут катастрофическими: ВСУ сообщили о тревожных новостях для врага

14:25

Боррель разнес Китай из-за России: доверие подорвано, пусть помогут Украине

14:19

Лунный день 14 октября 2023: новый лунный цикл предвещает самый спокойный период октября

Реклама
14:18

В Украину доставлена партия гумпомощи из Хорватии при поддержке Favbet Foundation

14:13

Святослав Вакарчук готовится порадовать поклонников новым альбомом

13:44

Ветер 15-20 метров в секунду и снег: синоптик рассказала о погоде на выходные

13:31

Мир "в обмен" на территории: около 80% украинцев против уступок агрессору России

12:46

Россия не выдержит долгой войны, Украине должны дать одержать победу – Подоляк

12:32

Головоломка, которая под силу лишь гениям: нужно найти число 869 за 19 секунд

12:25

В Севастополе атакован носитель крылатых ракет: СМИ узнали подробности от СБУ и ВМС

12:16

Можно ли получать сразу и льготы на ЖКХ, и субсидию: чиновники дали ответ

12:10

Какой праздник завтра 14 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

12:04

Гайтана показала свою красавицу-дочку в вышиванке

11:50

Выжигают целый город: россияне используют фосфор для штурма Авдеевки - Ермак

Реклама
11:35

"Погиб от рук предателя": звезда "Крепостной" рассказала о последнем бое близкого родственника

11:29

"Нет тебя, нет дома": в сети вспомнили пронзительное обращение Нины Матвиенко к дочериВидео

11:25

Ситуация почти критическая: враг применил новую тактику штурмов – офицер ВСУ

10:56

РФ ударила по Покровску, разрушены два здания: много раненых, есть жертваФото

10:51

Гороскоп на завтра 14 октября 2023: Тельцу - потеря денег , Весам - измена

10:43

РФ накапливает ракеты: разведка Британии предупредила о массированных обстрелах

10:31

Мобилизация в Украине: имеют ли право сотрудники ТЦК проверять документы

10:01

ВСУ держатся, идут очень тяжелые бои: в ОП рассказали о ситуации в Авдеевке

09:58

Это могла быть наша торпеда: полковник ВСУ рассказал детали удара по кораблю РФ

09:45

Киркоров, Бузова, Баста: певица-беглянка Asti сыграла в новогодном фильме с путинистами

09:28

Путин нашел виновника конфликта на Ближнем Востокемнение

09:04

"Лезут, как тараканы, привозят свежак": РФ пытается взять в Авдеевку в окружение

08:58

Участница "Мастер Шеф" показала, как приготовить фучки, старинные украинские оладьи из квашеной капусты

08:58

Украинцам изменят прожиточный минимум: что теперь будет с соцвыплатами

08:21

Ушел добровольцем на фронт: на войне погиб экс-футболист "Динамо"

08:20

В "Укрэнерго" рассказали, какой финт позволит избежать блэкаутов из-за обстрелов

07:23

Оккупанты продвинулись возле Авдеевки на 4,5 кв. км, но несут потери - ISW

06:55

Нужно найти львенка всего за 8 секунд: только гений справится с задачей

06:52

США могут одновременно обеспечивать оружием и Израиль, и Украину – Пентагон

06:35

Как правильно говорить - "ЇХ речі" или "ЇХНІ речі": Авраменко призвал не совершать ошибкуВидео

Реклама
06:32

Арабо-израильская война как идеальный триггер мирового конфликтамнение

05:00

Врежет почти 5-бальный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

04:30

Как мыть уксусом полы: простой способ, который заставит их заблестеть

03:40

Найдите бегемота на картинке за 10 секунд: с этой задачей справятся не все

03:10

США могут вступить в войну в Израиле: эксперт сообщил детали переговоров

02:06

"Нас ждет кровопролитная война": эксперт объяснил, в чем была цель атаки ХАМАСВидео

01:30

Звездная украинская прыгунья сверкнула бюстом на туалетном сэлфи

00:48

Элина Свитолина показала первую тренировку годовалой дочери на теннисном корте

12 октября, четверг
23:59

"О ПВО не стоит даже мечтать": эксперт не исключает резкое уменьшение военной помощи

23:42

Большую часть видео он без одежды: украинка сняла клип для Ленни КравицаВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять