Церковный праздник 14 октября: что нельзя делать на Назария, Гервасия, Протасия и Келсия

Мы расскажем, какой праздник 14 октября и что сегодня нельзя делать в этот день.
14 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в день памяти священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия и какой сегодня праздник.
Какой праздник 14 октября
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Церковный праздник 14 октября
14 октября верующие чтят память священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
Что нельзя делать 14 октября?
Нельзя устраивать генеральную уборку;
запрещено копать, строить, убирать, шить;
готовить лучше с самого утра, чтобы к вечеру освободиться;.
Именины 14 октября
День Ангела 14 октября празднуют Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман.
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