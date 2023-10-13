Церковный праздник 14 октября: что нельзя делать на Назария, Гервасия, Протасия и Келсия

Мы расскажем, какой праздник 14 октября и что сегодня нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 14 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

14 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в день памяти священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия и какой сегодня праздник.

Какой праздник 14 октября

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Церковный праздник 14 октября

14 октября верующие чтят память священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.

Что нельзя делать 14 октябр я?

Нельзя устраивать генеральную уборку;

запрещено копать, строить, убирать, шить;

готовить лучше с самого утра, чтобы к вечеру освободиться; .

Именины 14 октября

День Ангела 14 октября празднуют Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман.

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