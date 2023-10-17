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Церковный праздник 18 октября: что нельзя делать на апостола и евангелиста Луку

Сергей Кущ
17 октября 2023, 09:31 обновлено 17 октября, 09:31
Мы расскажем, какой праздник 18 октября и что сегодня нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 18 октября
Церковный праздник 18 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

18 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День апостола и евангелиста Луки и какой сегодня праздник.

Какой праздник 18 октября

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Церковный праздник 18 октября

18 октября верующие чтят память апостола и евангелиста Луки.

Лука был одним из 70 учеников Христа, так называемого "второго круга апостолов". Сначала Христос отобрал 12 учеников, а затем, накануне Своих страданий, отобрал еще 70, которых благословил распространять христианство по миру.

Евангелист Лука стал первым историком христианской веры, который пытался как можно точнее, по хронологии, описать события жизни Христа и его апостолов после Вознесения.

Что нельзя делать 18 октября?

  • Запрещено переедать.

  • Не стоит занимать еду и деньги.

  • Откажитесь от употребления острой пищи и алкоголя.

Именины 18 октября

День Ангела 18 октября празднуют Дамиан, Дионисий, Евдоким, Иеремия, Косма, Мамелхва, Матвей, Харит, Александра, Гавриил и Григорий.

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