Церковный праздник 18 октября: что нельзя делать на апостола и евангелиста Луку

18 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в День апостола и евангелиста Луки и какой сегодня праздник.
Какой праздник 18 октября
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Церковный праздник 18 октября
18 октября верующие чтят память апостола и евангелиста Луки.
Лука был одним из 70 учеников Христа, так называемого "второго круга апостолов". Сначала Христос отобрал 12 учеников, а затем, накануне Своих страданий, отобрал еще 70, которых благословил распространять христианство по миру.
Евангелист Лука стал первым историком христианской веры, который пытался как можно точнее, по хронологии, описать события жизни Христа и его апостолов после Вознесения.
Что нельзя делать 18 октября?
Запрещено переедать.
Не стоит занимать еду и деньги.
Откажитесь от употребления острой пищи и алкоголя.
Именины 18 октября
День Ангела 18 октября празднуют Дамиан, Дионисий, Евдоким, Иеремия, Косма, Мамелхва, Матвей, Харит, Александра, Гавриил и Григорий.
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