Церковный праздник 19 октября: что нельзя делать на святого пророка Иоила

19 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в День святого пророка Иоила и какой сегодня праздник.
Какой праздник 19 октября
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Церковный праздник 19 октября
19 октября День святого пророка Иоила. Пророк Иоил родился и жил в Иудее в 5-ом веке до н.э. – до Рождества Христова. Согласно церковному писанию, он одним из первых предрек рождение Иисуса Христа, великие катаклизмы и запустение Иерусалима.
Также его называют спасителем иудейского царства. Когда его территорию сковала засуха из-за обилия саранчи, Иоил предложил жителям царства обратиться с молитвой к Богу о спасении от бедствия.
Это первый из пророков, который письменно оставил свои проповеди в формате книги. Книга Иоила вошла в священные писания Ветхого Завета.
Что нельзя делать 19 октября?
Нельзя лениться, долго спать, избегать работы, переносить свои обязанности на других людей или на потом.
Не стоит показывать свои запасы и накопления чужим людям - могут сглазить.
Девушки не должны рассказывать о своих ухажерах, иначе в будущем их может ждать одиночество.
Именины 19 октября
День Ангела 19 октября празднуют Аделина, Алина, Леонтий, Марк, Пелагея, Сергей и Юлиан.
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