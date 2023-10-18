Церковный праздник 19 октября: что нельзя делать на святого пророка Иоила

Мы расскажем, какой праздник 19 октября и что сегодня нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 19 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

19 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День святого пророка Иоила и какой сегодня праздник.

Какой праздник 19 октября

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Церковный праздник 19 октября

19 октября День святого пророка Иоила. Пророк Иоил родился и жил в Иудее в 5-ом веке до н.э. – до Рождества Христова. Согласно церковному писанию, он одним из первых предрек рождение Иисуса Христа, великие катаклизмы и запустение Иерусалима.

Также его называют спасителем иудейского царства. Когда его территорию сковала засуха из-за обилия саранчи, Иоил предложил жителям царства обратиться с молитвой к Богу о спасении от бедствия.

Это первый из пророков, который письменно оставил свои проповеди в формате книги. Книга Иоила вошла в священные писания Ветхого Завета.

Что нельзя делать 19 октября ?

Нельзя лениться, долго спать, избегать работы, переносить свои обязанности на других людей или на потом.

Не стоит показывать свои запасы и накопления чужим людям - могут сглазить.

Девушки не должны рассказывать о своих ухажерах, иначе в будущем их может ждать одиночество.

Именины 19 октября

День Ангела 19 октября празднуют Аделина, Алина, Леонтий, Марк, Пелагея, Сергей и Юлиан.

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