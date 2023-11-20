Церковный праздник 21 ноября: что нельзя делать на Введение в храм Пресвятой Богородицы

21 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в День Введение в храм Пресвятой Богородицы и какой сегодня праздник.
Какой праздник 21 ноября
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Церковный праздник 21 ноября
21 ноября Введение в храм Пресвятой Богородицы.
Введение во храм Пресвятой Богородицы символизирует духовное возрождение Марии. По своему важному значению и торжественности этот двунадесятый праздник сравнивается с Рождеством. Изначально, согласно священным писаниям, его отмечать начали ещё в самом начале истории христианства.
Первый храм, посвященный Введению во храм Пресвятой Богородицы, был возведен по указу равноапостольной императрицы Елены – матери византийского императора Константина. К началу IX столетия празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы уже стало традиционным на Руси.
Что нельзя делать 21 ноября?
заниматься той работой, которую можно без особых проблем перенести на другой день;
веселиться;
откажитесь от заключения церковного брака;
в этот день нельзя шить, убирать и стирать.
Именины 21 ноября
День Ангела 21 ноября празднуют Гавриил, Василий, Павел, Герман, Анатолий, Виктор, Никита, Александра, Клавдия, Нина, Николай, Константин, Арсений, Серафима.
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