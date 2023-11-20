Церковный праздник 21 ноября: что нельзя делать на Введение в храм Пресвятой Богородицы

Мы расскажем, какой праздник 21 ноября и что нельзя делать в этот день.

https://glavred.info/holidays/cerkovnyy-prazdnik-21-noyabrya-chto-nelzya-delat-na-vvedenie-v-hram-presvyatoy-bogorodicy-10518109.html Ссылка скопирована

Церковный праздник 21 ноября / Коллаж Главред, фото: Википедия, pixabay.com

21 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День Введение в храм Пресвятой Богородицы и какой сегодня праздник.

Какой праздник 21 ноября

Всемирный день поздравлений видео дня

Всемирный день рыболовства

Всемирный день телевидения

День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

День Достоинства и Свободы

Церковный праздник 21 ноября

21 ноября Введение в храм Пресвятой Богородицы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы символизирует духовное возрождение Марии. По своему важному значению и торжественности этот двунадесятый праздник сравнивается с Рождеством. Изначально, согласно священным писаниям, его отмечать начали ещё в самом начале истории христианства.

Первый храм, посвященный Введению во храм Пресвятой Богородицы, был возведен по указу равноапостольной императрицы Елены – матери византийского императора Константина. К началу IX столетия празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы уже стало традиционным на Руси.

Что нельзя делать 21 ноября ?

заниматься той работой, которую можно без особых проблем перенести на другой день;

веселиться;

откажитесь от заключения церковного брака;

в этот день нельзя шить, убирать и стирать.

Именины 21 ноября

День Ангела 21 ноября празднуют Гавриил, Василий, Павел, Герман, Анатолий, Виктор, Никита, Александра, Клавдия, Нина, Николай, Константин, Арсений, Серафима.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.