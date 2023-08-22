УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Церковный праздник 22 августа: что можно и нельзя делать на Матфея Змеесоса

Сергей Кущ
22 августа 2023, 04:00 обновлено 22 августа, 08:55
751
Мы расскажем, какой праздник 22 августа и что сегодня нельзя делать.
Православный праздник 22 августа
Православный праздник 22 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, pravlife.org

22 августа - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на Матфея Змеесоса и какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник

  • Международный день фольклора Международный день фольклора
  • День экологического долга (это началось с 1987 года и означает, что человечество стало наносить вред экологии больше, чем Земля может восстановить за год)
  • День "Будь ангелом"

Церковный праздник 22 августа

Ежегодно 22 августа отмечается народный праздник Матфей Змеесос. Такое название этого праздника связано с древним поверьем о том, что именно в этот день змеи могут высосать кровь из коров.

видео дня

Что нельзя сегодня делать?

В народных преданиях закрепилось убеждение, что женщинам лучше воздержаться от ношения украшений в этот день. Также следует избегать спешки и суеты.

В связи с проведением Успенского поста, верующим рекомендуется воздержаться от употребления молочных продуктов, яиц и мяса. В этот день не следует хвастаться своими достижениями.

Важно соблюдать уважительное поведение: 22 августа запрещено использовать ненормативную лексику, громко спорить, распространять негатив и говорить о человеке с плохой стороны, так как это может привести к негативным последствиям в жизни.

Что можно сегодня делать?

Крестьяне в эту дату всегда старались доить корову в одиночестве, чтобы избежать "лишних глаз".

Также коров 22 августа старались не выпускать на пастбище, поскольку боялись змей.

Вам может быть интересно:

праздник интересные новости
Реклама

Главное за день

Диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ – СМИ

Диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ – СМИ

09:41 Мир
РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: ранен мужчина, повреждены 20 домов

РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: ранен мужчина, повреждены 20 домов

08:57 Украина
"Взрывная ночь" в РФ: Москву и Подмосковье атаковали дроны, 2 аэропорта перекрывали

"Взрывная ночь" в РФ: Москву и Подмосковье атаковали дроны, 2 аэропорта перекрывали

08:20 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:41

Диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ – СМИ

09:32

Новый бойфренд Мадонны всего на 6 лет старше ее сына от Гая Ричи: певица познакомила парней

09:30

Favbet Foundation передал очередной внедорожник на Бахмутское направление

09:22

Подделка или нет: как понять, что мёд не натуральный

09:21

Стало известно, что СБУ сообщила КРАИЛ о связях Pin-UP с Россией

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:19

Гороскоп на сентябрь 2023 для Водолеев: примирение, старт с нуля и медовый месяцВидео

09:18

Путин уже не может не убиватьмнение

08:57

РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: ранен мужчина, повреждены 20 домовФото

08:43

Солист группы "Звери" выступил перед оккупантами в "ДНР"

Реклама
08:29

Гороскоп на сентябрь 2023: Овнов завалят работой, Скорпионам - одиночество

08:20

"Взрывная ночь" в РФ: Москву и Подмосковье атаковали дроны, 2 аэропорта перекрывалиВидео

08:03

США готовы обучать украинских летчиков на F-16, но есть один нюанс - Пентагон

07:14

ВСУ добились крайне важных успехов на Запорожском направлении - ISW

06:58

В чем русские так похожи на немцев времен войнымнение

06:48

В Кривом Роге раздался взрыв - власти города

04:30

Болит зуб мудрости: симптомы, когда надо удалять "восьмерки"

04:00

Церковный праздник 22 августа: что можно и нельзя делать на Матфея Змеесоса

03:40

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" загремела в больницу после разрыва с мужем

03:10

Российский экономист раскрыл, сколько Россия сможет продолжать войну в Украине

02:40

Как избавиться от бликов на лобовом стекле: копеечное средство творит чудеса

Реклама
02:05

На что способны "вагнеровцы" в Беларуси: Коваленко реалистично оценил ситуациюВидео

01:35

Экономист пояснил, как падение курса рубла бьет по русской нефти и бюджету РФВидео

00:04

Родители потеряли единственного сына: в тяжелых боях за Украину погиб 21-летний воин

21 августа, понедельник
23:43

Дженнифер Лопес опубликовала ранее неизданные фото со свадьбы с Беном Аффлеком

23:10

Rheinmetall пытался купить до 100 Leopard для ВСУ: Швейцария взялась за расследование

22:45

"Работаем. Температура плюс 50": Пригожин неожиданно "всплыл" в Африке

22:03

"Не заиграйтесь в самолетики": у Медведева бешеная истерика из-за передачи Украине F-16

20:56

Виктор Павлик показал редкое фото с родной сестрой, которая жила в РФ

20:56

"Донать – и они летят!": во время дрон-марафона украинцы задонатили уже 2 миллиона гривен на дроны-камикадзе актуально

20:43

Как на украинском описать восторг: популяризатор языка озвучил мелодичные аналоги

20:34

Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16 - Зеленский

19:45

Будет "зоопарк" истребителей: СМИ раскрыли, какие самолеты получат ВСУ

19:19

Дырявая охрана проморгала обычный коптер: детали взрыва на военном аэродроме РФ

19:14

Адская жара в Украине: синоптик рассказал, когда ждать понижения температуры

19:10

Мёд и дёготь F-16: каких сюрпризов ожидатьмнение

18:41

Чем так хорош F-16: скрытые возможности истребителей, которые получат ВСУ

18:30

Украинская звезда Сверхъестественного собирает донаты на разминирование Украины

18:21

"Мое имя ужасное": парень хочет сменить свое "трагическое" имя, данное при рождении

17:57

F-16 ВСУ смогут уничтожать фронтовые самолеты РФ еще до сброса бомб — эксперт

17:40

В ВСУ рассказали, какое количество F-16 кардинально изменит ситуацию в небе

Реклама
17:23

БПЛА рухнул на аэродром в Калужской области: поврежден один самолет

16:55

F-16 для Украины: в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами"

16:35

Кровавый удар РФ по Чернигову: количество раненых увеличилось до 180 человек

16:15

Почему нельзя говорить "на здоровье": скрытый смысл фразы всех ошеломит

16:12

Победитель Евровидения-2019 женился на своем бойфрендеВидео

15:54

Перерасчет пенсий по инвалидности: стало известно, какие изменения будут с 1 сентября

15:49

Гороскоп на завтра 22 августа 2023: Деве – счастье, Водолею - вознаграждение

15:49

В Дании поставили условие: F-16 ВСУ могут использовать только на своей территории

15:46

Швеция отказалась передавать Украине истребители: названа причина

15:22

70 летчиков: в Воздушных силах рассказали, сколько украинцев учатся в Дании на F-16

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять