Церковный праздник 22 августа: что можно и нельзя делать на Матфея Змеесоса

22 августа - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать на Матфея Змеесоса и какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник
- Международный день фольклора Международный день фольклора
- День экологического долга (это началось с 1987 года и означает, что человечество стало наносить вред экологии больше, чем Земля может восстановить за год)
- День "Будь ангелом"
Церковный праздник 22 августа
Ежегодно 22 августа отмечается народный праздник Матфей Змеесос. Такое название этого праздника связано с древним поверьем о том, что именно в этот день змеи могут высосать кровь из коров.
Что нельзя сегодня делать?
В народных преданиях закрепилось убеждение, что женщинам лучше воздержаться от ношения украшений в этот день. Также следует избегать спешки и суеты.
В связи с проведением Успенского поста, верующим рекомендуется воздержаться от употребления молочных продуктов, яиц и мяса. В этот день не следует хвастаться своими достижениями.
Важно соблюдать уважительное поведение: 22 августа запрещено использовать ненормативную лексику, громко спорить, распространять негатив и говорить о человеке с плохой стороны, так как это может привести к негативным последствиям в жизни.
Что можно сегодня делать?
Крестьяне в эту дату всегда старались доить корову в одиночестве, чтобы избежать "лишних глаз".
Также коров 22 августа старались не выпускать на пастбище, поскольку боялись змей.
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