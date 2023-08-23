УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Церковный праздник 23 августа: что можно и нельзя делать на святого Лаврентия

Сергей Кущ
23 августа 2023, 04:05
25
Мы расскажем, какой праздник 22 августа и что сегодня нельзя делать.
Православный праздник 23 августа
Православный праздник 23 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, Википедия

23 августа - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на Матфея Змеесоса и какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник

  • Европейский День памяти жертв сталинизма и нацизма

    видео дня

  • День Государственного Флага Украины

  • День города Харьков

  • День города Луцк

Церковный праздник 23 августа

В церкви 23 августа отмечают день святого Лаврентия, которому часто молятся о защите от болезней и сглаза. Также считается, что он помогает вылечить болезни глаз, а потому, ранее ему молились 23 августа о том, чтобы слепые люди прозрели.

Что нельзя сегодня делать?

На Лаврентия никто не купался в реках и любых других водоемах – считали, что это к несчастью.

Не рекомендуется заниматься маникюром и педикюром. Считается, что вместе с частью ногтевой пластины уйдёт положительная энергетика и здоровье.

Нельзя убираться в доме. В этот день в него пожалуют добрые духи. Их можно выгнать вместе с сором, если начать мыть или подметать пол, вытирать пыль, чистить сантехнику.

Что можно сегодня делать?

  • разрабатывайте планы, планируйте проекты и вдохновляйтесь мечтами;любые процедуры по улучшению внешности и здоровья будут успешны;
  • проведите время с близкими духовно родственными людьми;
  • попробуйте наладить отношения с теми, с кем вы имели разногласия;
  • для верующих этот день подходит для молитв и обращения к Всевышнему.

Вам может быть интересно:

праздник интересные новости
Реклама

Главное за день

В Крыму прозвучали мощные взрывы и стрельба: Крымский мост закрыт

В Крыму прозвучали мощные взрывы и стрельба: Крымский мост закрыт

22:58 Украина
Белый дом сделал воодушевляющее заявление о контрнаступлении ВСУ

Белый дом сделал воодушевляющее заявление о контрнаступлении ВСУ

21:36 Украина
Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

19:57 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

04:05

Церковный праздник 23 августа: что можно и нельзя делать на святого Лаврентия

03:30

"Самый счастливый день": Злата Огневич похвасталась пополнением в семье

03:00

"Послезавтра - 242!": роспропагандистов "поколбасило" из-за передачи Украине F-16Видео

02:35

"Россияне будут страдать и мучиться": эксперт описал ужасную картину краха РФВидео

02:05

Каким рассолом заливать помидоры: секретный ингредиент обеспечит результат

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

01:35

Офицер рассказал, разумно ли сражаются с ВСУ русские оккупанты

00:21

Женщина назвала своего сына классическим именем, но люди неправильно его пишут

22 августа, вторник
23:23

Эти десерты полюбят готовить даже ленивые: блюда из яблок на скорую руку

23:19

"Стирают все с лица земли": боец ВСУ рассказал, как россияне "засыпают" защитников

Реклама
23:10

Умер Тото Кутуньо: 4 интересных факта о жизни итальянской легенды

22:58

В Крыму прозвучали мощные взрывы и стрельба: Крымский мост закрыт

22:52

"Боялся, что это случится": Эктор Хименес-Браво показал себя после операцииВидео

22:15

"Жизнь русских имеет значение": известный режиссер цинично защитил оккупантов

22:03

Как на украинском сказать "странный случай": Авраменко озвучил колоритное слово

21:36

Сергей Жадан проговорился про отношения с Кристиной СоловийВидео

21:36

Белый дом сделал воодушевляющее заявление о контрнаступлении ВСУ

21:00

"Молюсь, чтобы не подтвердилось": сын Квитковой и Добрынина оказался в больнице

20:55

Россияне в панике пытаются защитить Керченский мост: в ГУР раскрыли планы РФ

20:54

Виталий Портников. Три варианта окончания войныВидеоблоги

20:53

Головоломка для самых внимательных: лишь немногие найдут цифру 1 на картинке

Реклама
20:28

В Германии высказались об ударах БПЛА по России

20:12

Чем можно заменить соевый соус: вкусные и полезные альтернативы

19:57

Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

19:17

"На днях увидите": Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму

19:15

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали украинским военным дроны различных типовВидео актуально

19:10

Ракетная угроза на День Независимостимнение

19:02

Умер звезда итальянской музыки Тото КутуньоВидео

18:58

РФ впервые вывела "Циклон" в Черное море: что это за судно и в чем его опасность

18:40

Обманула более 500 семей бойцов ВСУ: на Николаевщине женщина "заработала" 2 млн грн

18:37

Тела россиян всплывают в реке, РФ пытается избежать протестов - ВСУ

18:05

В Украине стартовали сотни обысков в военкоматах и ВВК

18:03

Опасна ли лазерная эпиляция: ответ на самый спорный вопрос очень удивит

17:50

День независимости Украины: 7 выдающихся фактов о судьбоносном событии

17:25

Когда стрижка приведет к бедности: лунный календарь стрижек на сентябрь 2023

17:16

Почему 24 августа нельзя открывать окна: важные приметы и запреты

17:10

Проломили линию обороны РФ: замкомбата ВСУ назвал плацдарм для нового наступления

16:59

Россия показала кадры якобы захвата села под Купянском: что говорят в ОВА

16:42

Традиционная гуцульская свадьба и "красная кнопка": премьера "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

16:11

РФ скоро атакует Украину ракетами, в Черное море враг вывел новейший корабль

16:10

Деликатесный салат из свеклы, от которого оторваться нереально: уникальный рецепт

Реклама
16:02

4 проблемы будут мешать ВСУ прорвать вторую линию обороны армии РФ – военный

16:00

Что делать с переросшими огурцами: 4 невероятные идеи

15:40

Кто с осени может остаться без пенсий и соцвыплат: назвали категории

15:35

Удары БПЛА помогли: в РФ случились масштабные перебои с доставкой топлива

15:26

Папа работает патриотом, чтобы сын мог жить в Монако: Собчак "слила" путиниста Газманова

15:22

Как смыть краску с волос в домашних условиях: 3 проверенные способы

15:20

Загадка с невероятным ответом: нужно найти спрятанный перец чили

15:11

"Армия РФ будет бежать из Украины домой": военный сказал, что обрушит фронт оккупантов

15:06

Молодая жена министра обороны Резникова прокомментировала слухи про их брак

15:01

Что вы увидели первым: иллюзия определит, насколько вы харизматичны

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять