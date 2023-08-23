Церковный праздник 23 августа: что можно и нельзя делать на святого Лаврентия

23 августа - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать на Матфея Змеесоса и какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник
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Церковный праздник 23 августа
В церкви 23 августа отмечают день святого Лаврентия, которому часто молятся о защите от болезней и сглаза. Также считается, что он помогает вылечить болезни глаз, а потому, ранее ему молились 23 августа о том, чтобы слепые люди прозрели.
Что нельзя сегодня делать?
На Лаврентия никто не купался в реках и любых других водоемах – считали, что это к несчастью.
Не рекомендуется заниматься маникюром и педикюром. Считается, что вместе с частью ногтевой пластины уйдёт положительная энергетика и здоровье.
Нельзя убираться в доме. В этот день в него пожалуют добрые духи. Их можно выгнать вместе с сором, если начать мыть или подметать пол, вытирать пыль, чистить сантехнику.
Что можно сегодня делать?
- разрабатывайте планы, планируйте проекты и вдохновляйтесь мечтами;любые процедуры по улучшению внешности и здоровья будут успешны;
- проведите время с близкими духовно родственными людьми;
- попробуйте наладить отношения с теми, с кем вы имели разногласия;
- для верующих этот день подходит для молитв и обращения к Всевышнему.
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