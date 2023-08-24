Церковный праздник 24 августа: что можно и нельзя делать на Феодора и Василия

Мы расскажем, какой праздник 24 августа и что сегодня нельзя делать.

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Православный праздник 24 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, соцсети

24 августа - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на Феодора и Василия и какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник

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Церковный праздник 24 августа

Феодор был состоятельным человеком. Однако, когда решил вступить в монастырь, то раздал все имущество. Дьявол искусил его, и Феодор начал жалеть о решении. Один из братии, Василий, заявил, что возместит мужчине все потерянное, только пусть не сожалеет.

Также Василий напомнил тому историю, как в Константинополе один уже был в такой ситуации и, сказав перед Богом о передаче владений, упал и умер. Феодор раскаялся, поблагодарил Василия, и они подружились.

Что нельзя сегодня делать?

24 августа нельзя употреблять алкоголь.

24 августа нельзя ныть и жаловаться на жизнь и судьбу.

24 августа нельзя излишне лениться и думать о своих страхах.

24 августа нельзя ходить на рыбалку к водоемам.

Что можно сегодня делать?

разрабатывайте планы, планируйте проекты и вдохновляйтесь мечтами;любые процедуры по улучшению внешности и здоровья будут успешны;

проведите время с близкими духовно родственными людьми;

попробуйте наладить отношения с теми, с кем вы имели разногласия;

для верующих этот день подходит для молитв и обращения к Всевышнему.

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