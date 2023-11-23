Церковный праздник 24 ноября: что нельзя делать на великомученицы Екатерины

Мы расскажем, какой праздник 24 ноября и что нельзя делать в этот день.

https://glavred.info/holidays/cerkovnyy-prazdnik-24-noyabrya-chto-nelzya-delat-na-velikomuchenicy-ekateriny-10518553.html Ссылка скопирована

Церковный праздник 24 ноября / Коллаж Главред, фото pravlife.org, flickr (oarranzli)

24 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в святой великомученицы Екатерины и какой сегодня праздник.

Какой праздник 24 ноября

День моржа

День эволюции

Международный день вина "Карменер"

Церковный праздник 24 ноября

Согласно новому церковному календарю, 24 ноября в Украине отмечают святой великомученицы Екатерины.

видео дня

Святая Великомученица Екатерина считается одной из почитаемых святых в православном календаре. Екатерина родилась в Египте, была умной и благочестивой девушкой из знатной семьи. Проявив глубокий интерес к образованию и духовности, она стала защитницей знаний и мудрости.

Согласно легендам, Екатерина обладала божественными дарами разумения и мудрости. После визии Иисуса Христа она посвятила свою жизнь вере и стала Его посланницей. Отказавшись от предложений вступить в брак, Екатерина заявила, что её единственным женихом является Христос.

Подвергнутая преследованиям из-за отказа от языческих обрядов, Екатерина в суде поразила своей мудростью. Она была осуждена к страданиям на колесе, но чудом осталась невредимой. Наконец, её казнили, отрубив голову, на вершине горы.

Святая Екатерина признана заступницей ученых и студентов. Её праздник сопровождается молитвами, освящением и изучением святой жизни. Она остаётся символом веры, мудрости и несокрушимости перед испытаниями во имя Христа.

Что нельзя делать 24 ноября

Нельзя заниматься любой физической активностью.

Запрещено выполнять работу по дому, проводить уборку и стирку.

Запрещено заниматься рукоделием.

Нельзя устраивать шумные вечеринки с участием алкоголя.

Для того чтобы избежать "задымления" жизни, не следует разжигать огонь в печи.

Не рекомендуется вступать в конфликты и ругаться.

Запрещено употребление мясных продуктов, так как продолжается Рождественский пост.

Именины 24 ноября

Согласно новому церковному календарю, 24 октября день Ангела отмечают: Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Клим, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ян, Ярослав и Магдалина.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.