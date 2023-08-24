Церковный праздник 25 августа: что можно и нельзя делать на мученика Александра

Мы расскажем, какой праздник 25 августа и что сегодня нельзя делать.

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Православный праздник 25 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, соцсети

25 августа - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на мученика Александра и какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник

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Церковный праздник 25 августа

Священномученика Александра. В древности в избрании епископов участвовал народ. В III веке для устройства епископской кафедры жители города Команы призвали святителя Григория Неокесарийского. Они предлагали много знатных и видных кандидатов, однако святитель Григорий не находил среди них достойного.

Он указал собравшимся, что епископа необходимо выбирать не по внешним достоинствам, а по сердечному устроению. Это было неприятно горожанам, и один из них со смехом указал на одетого в лохмотья и чёрного от угольной пыли угольщика Александра, которого тут же привели в храм.

Но святитель Григорий духовным взором познал, что Александр обладает всеми достоинствами епископа, которые по смирению скрывал от людей. Угольщик Александр был поставлен во епископа Команского и впоследствии засвидетельствовал свою веру мученичеством.

Что нельзя сегодня делать?

Громко говорить

Ссориться

Планировать важные дела

Что можно сегодня делать?

разрабатывайте планы, планируйте проекты и вдохновляйтесь мечтами;любые процедуры по улучшению внешности и здоровья будут успешны;

проведите время с близкими духовно родственными людьми;

попробуйте наладить отношения с теми, с кем вы имели разногласия;

для верующих этот день подходит для молитв и обращения к Всевышнему.

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