Церковный праздник 25 августа: что можно и нельзя делать на мученика Александра

25 августа - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать на мученика Александра и какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник
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Церковный праздник 25 августа
Священномученика Александра. В древности в избрании епископов участвовал народ. В III веке для устройства епископской кафедры жители города Команы призвали святителя Григория Неокесарийского. Они предлагали много знатных и видных кандидатов, однако святитель Григорий не находил среди них достойного.
Он указал собравшимся, что епископа необходимо выбирать не по внешним достоинствам, а по сердечному устроению. Это было неприятно горожанам, и один из них со смехом указал на одетого в лохмотья и чёрного от угольной пыли угольщика Александра, которого тут же привели в храм.
Но святитель Григорий духовным взором познал, что Александр обладает всеми достоинствами епископа, которые по смирению скрывал от людей. Угольщик Александр был поставлен во епископа Команского и впоследствии засвидетельствовал свою веру мученичеством.
Что нельзя сегодня делать?
- Громко говорить
- Ссориться
- Планировать важные дела
Что можно сегодня делать?
- разрабатывайте планы, планируйте проекты и вдохновляйтесь мечтами;любые процедуры по улучшению внешности и здоровья будут успешны;
- проведите время с близкими духовно родственными людьми;
- попробуйте наладить отношения с теми, с кем вы имели разногласия;
- для верующих этот день подходит для молитв и обращения к Всевышнему.
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