Церковный праздник 26 августа: что можно и нельзя делать на Тихона Страстного

26 августа - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать на Тихона Страстного и какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник
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Церковный праздник 26 августа
В народе дату 26 августа прозвали: Максим, Максимов день, Тихон Страстной. Прозвище "Страстной" святой Тихон получил из-за того, что в этот день совершаются празднования в честь "Страстной" иконы Божьей матери. Свое название святой образ получил из-за того, что на нём изображены ангелы с орудиями страстей Господних (копьё, гвозди, крест и губка).
Перед иконой молятся, чтобы спастись от стихийных бедствий, пожаров и различных болезней. Особое значение она имеет для людей, страдающих душевными недугами. Молитвы перед ней помогают им исцелиться и найти выход даже в самых сложных ситуациях.
Что нельзя сегодня делать?
- 26 августа нельзя ругаться.
- Лучше не ходить на рассвете по росе – так можно простудиться
Именины 26 августа
26 августа, День Ангела празднуют Авунда, Евдокия, Ипполит, Ирина, Ирина (Ириней), Конкордия, Ксения, Максим, Парамон и Тихон.
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