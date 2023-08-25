Церковный праздник 26 августа: что можно и нельзя делать на Тихона Страстного

Мы расскажем, какой праздник 26 августа и что сегодня нельзя делать.

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Церковный праздник 26 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

26 августа - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на Тихона Страстного и какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник

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Церковный праздник 26 августа

В народе дату 26 августа прозвали: Максим, Максимов день, Тихон Страстной. Прозвище "Страстной" святой Тихон получил из-за того, что в этот день совершаются празднования в честь "Страстной" иконы Божьей матери. Свое название святой образ получил из-за того, что на нём изображены ангелы с орудиями страстей Господних (копьё, гвозди, крест и губка).

Перед иконой молятся, чтобы спастись от стихийных бедствий, пожаров и различных болезней. Особое значение она имеет для людей, страдающих душевными недугами. Молитвы перед ней помогают им исцелиться и найти выход даже в самых сложных ситуациях.

Что нельзя сегодня делать?

26 августа нельзя ругаться.

Лучше не ходить на рассвете по росе – так можно простудиться

Именины 26 августа

26 августа, День Ангела празднуют Авунда, Евдокия, Ипполит, Ирина, Ирина (Ириней), Конкордия, Ксения, Максим, Парамон и Тихон.

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