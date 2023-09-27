Церковный праздник 28 сентября: что нельзя делать на святого Никиту Готфского

Мы расскажем, какой праздник 28 сентября и что сегодня нельзя делать в этот день.

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Церковне свято 27 вересня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

28 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в день памяти святого Никиты Готфского и какой сегодня праздник.

Какой праздник 28 сентября

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Церковный праздник 28 сентября

28 сентября верующие чтят память святого Никиты Готфского. Он родился и жил на берегах Дуная. Пострадал за Христа в 372 году. Тогда христианская вера уже широко распространилась в стране готфов.

Святой Никита уверовал во Христа и принял Крещение от готфского епископа Феофила, участника I Вселенского Собора. Распространению христианства стали противиться язычники-готфы, в результате чего возникла междоусобная брань.

Что нельзя делать 28 сентября?

запрещается употреблять алкоголь

гадать, поскольку это считается грехом

запрещено врать и оговаривать других.

Именины 28 сентября

День Ангела 28 сентября празднуют Юлиан, Александр, Николай, Корнилий, Илья, Леонтий, Лукьян, Петр, Степан.

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