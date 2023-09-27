Церковный праздник 29 сентября: что нельзя делать на Харитона Исповедника

Мы расскажем, какой праздник 29 сентября и что сегодня нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 29 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

29 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в день памяти преподобного Харитона Исповедника и какой сегодня праздник.

Какой праздник 29 сентября

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Церковный праздник 29 сентября

29 сентября верующие чтят память преподобного Харитона Исповедника.

Он был основателем монастырей собственно в пустыне Иерусалимской. Святой Харитон Исповедник пострадал при императоре Аврелиане.

Однажды по дороге в Иерусалим, куда он шел помолиться, на него напали разбойники и насильно забрали собой в Фаранскую пустыню, в дикую пещеру, которая служила им убежищем. Змей, который там обитал, отравил ядом вино.

Разбойники погибли после очередной порции вина, а преподобный Харитон стал совершенно свободным. В благодарность за чудесное избавление он решил остаться в этой самой пещере, чтобы служить Господу.

Вскоре молва о его святой жизни и чудесах собрала к нему учеников. Пещеру превратили в церковь, и так была основана знаменитая Фаранская лавра.

Что нельзя делать 29 сентября?

Нельзя примерять чужую обувь.

Запрещено ловить рыбу и гулять у реки.

В этот день лучше не устраивать продолжительные поездки.

Именины 29 сентября

День Ангела 29 сентября празднуют Виктор, Григорий, Людмила, Куприян, Алексей, Иосиф, Сергей, Дорофей и Михаил.

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