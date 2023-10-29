Церковный праздник 30 октября: что нельзя делать на Зиновия и Зиновию

Мы расскажем, какой праздник 30 октября и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 30 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, pravlife.org

30 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День священномучеников Зиновия и Зиновии и какой сегодня праздник.

Какой праздник 30 октября

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Церковный праздник 30 октября

30 октябряДень священномучеников Зиновия и Зиновии. В III веке среди нас жили Зиновий и Зиновия, которые были братом и сестрой. Их родители с большой заботой воспитали их в благочестии и, когда ушли из жизни, оставили всё свое наследство своим детям. Однако, Зиновий и Зиновия решили пожертвовать это имущество во имя благотворительности.

Господь благословил их еще при жизни, наделив чудесными дарами. Зиновий обладал способностью исцелять людей, а Зиновия, сохраняя обет девства, служила Господу со всей преданностью.

Судьба Зиновия привела его к тому, что он стал епископом. Однако, в период, когда Диоклетиан устроил жестокое гонение на христиан, святой Зиновий отказался предать свою веру и остался верен Господу. За это решение его долго мучили вместе с его сестрой, а в конечном итоге их казнили мечом.

Что нельзя делать 30 октября ?

Нельзя ходить в баню и купаться в бочке

Нельзя начинать новых дел

Если вы чувствуете, что переутомились, физически или умственно, вам нужно принять меры предосторожности, умыться святой водой и немного ее выпить.

Именины 30 октября

День Ангела 30 октября празднуют Андрей, Антон, Дамиан, Сергей, Леонтий и Александр.

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