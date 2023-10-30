Церковный праздник 31 октября: что нельзя делать на Спиридона и Никодима Печерских

Мы расскажем, какой праздник 31 октября и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 31 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, newmartyros.ru

31 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День памяти Спиридона и Никодима Печерских и какой сегодня праздник.

Какой праздник 31 октября

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Церковный праздник 31 октября

31 октябряДень памяти преподобных Спиридона и Никодима Печерских.преподобные Спиридон и Никодим, обрядовщики Печерского монастыря, 30 лет своей жизни занимаясь приготовлением просфор.

Спиридон посвятил себя этой монашеской обязанности и сопровождал свою работу постоянной молитвой и исполнением псалмов. Еще при жизни преподобного Спиридона Бог прославил его многочисленными чудесами.

Однажды он помог потушить пожар в пекарне, используя свой мантийный одеяния: огонь погас, и при этом мантия осталась нетронутой. Святой Никодим также участвовал в этой послушании, ведя строгий и праведный образ жизни наравне с преподобным Спиридоном.

Что нельзя делать 31 октября ?

Давать кому-либо соль - вместе с этим можно отдать семейное счастье.

Поздно ложиться спать - обязательно отправляйтесь ко сну до полуночи.

Есть острые блюда.

Пересчитывать монеты.

Ставить обувь на стол или стул.

Именины 31 октября

День Ангела 31 октября празднуют Иосиф, Давид, Николай, Андрей, Иван и Сергей.

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