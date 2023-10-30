Церковный праздник 31 октября: что нельзя делать на Спиридона и Никодима Печерских

31 октября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в День памяти Спиридона и Никодима Печерских и какой сегодня праздник.
Какой праздник 31 октября
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Церковный праздник 31 октября
31 октябряДень памяти преподобных Спиридона и Никодима Печерских.преподобные Спиридон и Никодим, обрядовщики Печерского монастыря, 30 лет своей жизни занимаясь приготовлением просфор.
Спиридон посвятил себя этой монашеской обязанности и сопровождал свою работу постоянной молитвой и исполнением псалмов. Еще при жизни преподобного Спиридона Бог прославил его многочисленными чудесами.
Однажды он помог потушить пожар в пекарне, используя свой мантийный одеяния: огонь погас, и при этом мантия осталась нетронутой. Святой Никодим также участвовал в этой послушании, ведя строгий и праведный образ жизни наравне с преподобным Спиридоном.
Что нельзя делать 31 октября?
Давать кому-либо соль - вместе с этим можно отдать семейное счастье.
Поздно ложиться спать - обязательно отправляйтесь ко сну до полуночи.
Есть острые блюда.
Пересчитывать монеты.
Ставить обувь на стол или стул.
Именины 31 октября
День Ангела 31 октября празднуют Иосиф, Давид, Николай, Андрей, Иван и Сергей.
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