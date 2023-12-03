Церковный праздник 4 декабря: что нельзя делать в Варварин день

4 декабря - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в День великомученицы Варвары и какой сегодня праздник.
Какой праздник 4 декабря
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Церковный праздник 4 декабря
4 декабряДень великомученицы Варвары.
Варвару считают покровительницей женщин, и молятся ей традиционно о женском счастье, желанной беременности, хорошем семейном союзе.
В этот день следует посетить церковь и помолиться святой Варваре за здоровье и благополучии. Верили, что великомученица поможет избежать внезапной смерти. Желать зла и болезней во время молитвы ни в коем случае нельзя, иначе можно привлечь несчастье в свой дом.
Что нельзя делать 4 декабря?
в этот день лучше не выходить гулять после заката, потому что нечистая сила может увести человека за собой;
на Варварин день не жаловаться на свекровь, потому что дела могут только ухудшиться.
Именины 4 декабря
День Ангела 4 декабря празднуют Абрам, Адам, Александр, Ада, Ариадна и Мария.
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