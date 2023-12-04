Церковный праздник 5 декабря: что нельзя делать на преподобного Саввы

Мы расскажем, какой праздник 5 декабря и что нельзя делать в этот день.

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Православный праздник 5 декабря / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, days.pravoslavie.ru

5 декабря - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День преподобного Саввы и какой сегодня праздник.

Какой праздник 5 декабря

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Церковный праздник 5 декабря

5 декабряДень преподобного и богоносного Саввы Освященного.

Преподобный Савва Освященный родился в V веке в Каппадокии, в благочестивой христианской семье Иоанна и Софии. Его отец был военачальником. Уехав по делам службы в Александрию, он взял с собой жену, а пятилетнего сына оставил на попечение дяди.

Когда мальчику шел восьмой год, он поступил в находившийся поблизости монастырь святой Флавианы. Одаренный ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание. Напрасно родители уговаривали святого Савву вернуться в мир и вступить в брак.

Что нельзя делать 5 декабря ?

в этот день наши предки старались не отправляться в дальний путь, а оставались дома.

5 декабря не ругались, старались быть здравомыслящими, сдерживать свои эмоции.

5 декабря нельзя ничего одалживать, потому что отдадите свое счастье.

Именины 5 декабря

День Ангела 5 декабря празднуют Архип, Алексей, Афанасий, Борис, Валерий, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Федор.

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