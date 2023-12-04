Церковный праздник 5 декабря: что нельзя делать на преподобного Саввы

5 декабря - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в День преподобного Саввы и какой сегодня праздник.
Какой праздник 5 декабря
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Церковный праздник 5 декабря
5 декабряДень преподобного и богоносного Саввы Освященного.
Преподобный Савва Освященный родился в V веке в Каппадокии, в благочестивой христианской семье Иоанна и Софии. Его отец был военачальником. Уехав по делам службы в Александрию, он взял с собой жену, а пятилетнего сына оставил на попечение дяди.
Когда мальчику шел восьмой год, он поступил в находившийся поблизости монастырь святой Флавианы. Одаренный ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание. Напрасно родители уговаривали святого Савву вернуться в мир и вступить в брак.
Что нельзя делать 5 декабря?
в этот день наши предки старались не отправляться в дальний путь, а оставались дома.
5 декабря не ругались, старались быть здравомыслящими, сдерживать свои эмоции.
5 декабря нельзя ничего одалживать, потому что отдадите свое счастье.
Именины 5 декабря
День Ангела 5 декабря празднуют Архип, Алексей, Афанасий, Борис, Валерий, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Федор.
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