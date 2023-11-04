Церковный праздник 5 ноября: что нельзя делать на Галактиона и Эпистиму

5 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в День священномучеников Галактиона и Эпистимы и какой сегодня праздник.
Какой праздник 5 ноября
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Церковный праздник 5 ноября
5 ноябряДень священномучеников Галактиона и Эпистимы. По преданию житие Галактиона и Епистимы составил Евтолмий, раб тестя Галактиона. Текст жития включён в "Минеи" Симеона Метафраста и в "Менологий" Василия II Македонянина. Позже этот назидательный рассказ вошёл в состав древнерусского Пролога под 5 ноября; а в XVI веке он был включён в "Великие Минеи-Четьи" митрополита Макария. Некоторые авторы проводят связь между этим житием и романом "Левкиппа и Клитофонт", написанным Ахиллом Тацием во II или III веке нашей эры.
Что нельзя делать 5 ноября?
рисковать.
оставлять начатые дела незавершенными.
смотреть на пролетающих птиц.
ругаться и повышать на кого-то голос.
Именины 5 ноября
День Ангела 5 ноября празднуют Яков, Николай, Владимир, Александр, Емельян, Игнатий, Максим, Ксения, Елисей, Евфросиния, Никифор.
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