Церковный праздник 5 ноября: что нельзя делать на Галактиона и Эпистиму

Мы расскажем, какой праздник 5 ноября и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 5 ноября / Коллаж Главред, фото: pravlife.org, pixabay.com

5 ноября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в День священномучеников Галактиона и Эпистимы и какой сегодня праздник.

Какой праздник 5 ноября

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Церковный праздник 5 ноября

5 ноябряДень священномучеников Галактиона и Эпистимы. По преданию житие Галактиона и Епистимы составил Евтолмий, раб тестя Галактиона. Текст жития включён в "Минеи" Симеона Метафраста и в "Менологий" Василия II Македонянина. Позже этот назидательный рассказ вошёл в состав древнерусского Пролога под 5 ноября; а в XVI веке он был включён в "Великие Минеи-Четьи" митрополита Макария. Некоторые авторы проводят связь между этим житием и романом "Левкиппа и Клитофонт", написанным Ахиллом Тацием во II или III веке нашей эры.

Что нельзя делать 5 ноября ?

рисковать.

оставлять начатые дела незавершенными.

смотреть на пролетающих птиц.

ругаться и повышать на кого-то голос.

Именины 5 ноября

День Ангела 5 ноября празднуют Яков, Николай, Владимир, Александр, Емельян, Игнатий, Максим, Ксения, Елисей, Евфросиния, Никифор.

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