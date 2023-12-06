Церковный праздник 7 декабря: что нельзя делать на святого Амвросия

Мы расскажем, какой праздник 7 декабря и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 7 декабря / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, wedenie.info

7 декабря - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на святого Амвросия, епископа Медиоланского и какой сегодня праздник.

Какой праздник 7 декабря

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Церковный праздник 7 декабря

7 декабряДень святого Амвросия. Амвросий был известным проповедником, прославился талантом сочинять гимны. Он считается одним из четырех великих латинских учителей церкви. Авторитет Амвросия был настолько силен, что епископ влиял на политику императора Феодосия Великого.

В 374 году Амвросий принял крещение, а уже через несколько дней по настоянию местных жителей стал епископом города Медиолана, пожертвовав церкви все свое состояние. Амвросий прославился тем, что дал обет лихоимства, вел скромный и строгий образ жизни. Он также был известен как борец с язычниками.

Что нельзя делать 7 декабря ?

заниматься любым физическим делом.

заниматься рукоделием.

устраивать шумные гуляния с алкоголем.

не стоит зажигать огонь в печи.

ссориться и ругаться.

Именины 7 декабря

День Ангела 7 декабря празднуют Августа, Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Евграф, Екатерина, Ермоген, Иван, Корнелий и Корнилий, Марк, Мастридия, Меркурий, Митрофан, Михаил, Порфирий, Прокопий, Симон, Филофея, Филумен, Христофор.

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