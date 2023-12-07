Церковный праздник 8 декабря: что нельзя делать на преподобного Патапия

Мы расскажем, какой праздник 8 декабря и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 8 декабря / Коллаж Главред, фото: livejournal.com, pixabay.com

8 декабря - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на преподобного Патапия и какой сегодня праздник.

Какой праздник 8 декабря

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Церковный праздник 8 декабря

8 декабряДень преподобного Патапия. Он был родом из Фив Египетских. Достигши совершенного возраста, Патапий удалился в пустыню и подвизался в трудах, молитвах и постах. Когда же начали посещать его и беспокоить странники, искавшие советов и молитв, то удалился в Константинополь и, близ Влахернского храма у городской стены, сделав себе шалаш, пребывал в нем до смерти, последовавшей в глубокой старости в VI веке.

Похоронен был в церкви Иоанна Предтечи. Бог еще при жизни прославил его даром прозорливости и чудес. Св. Андрей Критский (+ 712 г.) составил в честь его два похвальных слова, где упоминает о совершенных им чудесах.

Что нельзя делать 8 декабря ?

жаловаться на стужу. По поверью, если в этот день радоваться и веселиться, то мороз наделит вас крепким здоровьем.

начинать новые дела после завтрака, только натощак.

ругаться и оскорблять других.

Именины 8 декабря

День Ангела 8 декабря празднуют Александр, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Павел, Пётр, Симеон, Ярослав.

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