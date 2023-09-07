Церковный праздник 8 сентября: что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Мы расскажем, какой праздник 8 сентября и что сегодня нельзя делать.

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Церковный праздник 8 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

8 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы и какой сегодня праздник.

Какой праздник 8 сентября

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Церковный праздник 8 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы. О Рождестве Богородицы и о Её родителях известно из апокрифического Протоевангелия Иакова (II век). Там рассказано, что у благочестивой семейной пары из Иерусалима, Иоакима и Анны, долгое время не было детей. Они очень страдали от этого.

И вот однажды, когда они порознь молились о даровании им ребенка, обоим было видение ангела, возвестившего, что Господь внял их молитвам и об их потомстве будут говорить во всем мире. После этого благовестия Анна зачала.

Супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу и, как было тогда в обычае, отдать его в Иерусалимский храм для служения и воспитания до совершеннолетия. Через девять месяцев Анна родила дочь, которую назвали Марией.

Что нельзя делать 8 сентября?

В этот день нельзя работать, заниматься рукоделием, убираться.

Строго запрещено ругаться.

В этот день принято заниматься благотворительностью. Нуждающимся и просящим подают милостыню.

Именины 8 сентября

День Ангела 8 сентября празднуют Наталья, Адриан, Мария, Пётр, Георгий, Виктор, Дмитрий, Роман, Николай.

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