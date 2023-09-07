Церковный праздник 8 сентября: что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

8 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы и какой сегодня праздник.
Какой праздник 8 сентября
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Церковный праздник 8 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы. О Рождестве Богородицы и о Её родителях известно из апокрифического Протоевангелия Иакова (II век). Там рассказано, что у благочестивой семейной пары из Иерусалима, Иоакима и Анны, долгое время не было детей. Они очень страдали от этого.
И вот однажды, когда они порознь молились о даровании им ребенка, обоим было видение ангела, возвестившего, что Господь внял их молитвам и об их потомстве будут говорить во всем мире. После этого благовестия Анна зачала.
Супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу и, как было тогда в обычае, отдать его в Иерусалимский храм для служения и воспитания до совершеннолетия. Через девять месяцев Анна родила дочь, которую назвали Марией.
Что нельзя делать 8 сентября?
В этот день нельзя работать, заниматься рукоделием, убираться.
Строго запрещено ругаться.
В этот день принято заниматься благотворительностью. Нуждающимся и просящим подают милостыню.
Именины 8 сентября
День Ангела 8 сентября празднуют Наталья, Адриан, Мария, Пётр, Георгий, Виктор, Дмитрий, Роман, Николай.
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