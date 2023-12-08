Церковный праздник 9 декабря: что нельзя делать в день зачатия святой Анны

9 декабря - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в День зачатия святой Анны и какой сегодня праздник.
Какой праздник 9 декабря
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Церковный праздник 9 декабря
9 декабрядень зачатия святой Анны. Святая Анна, мать Пресвятой Богородицы, была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема, происходившего из колена Левина, рода Ааронова, и жены его Марии — из колена Иудина.
У её родителей было три дочери: Мария, Совия и Анна. Из них первая вышла замуж Мария в Вифлеем и родила Саломию; потом вышла замуж Совия, также в Вифлеем и родила Елисавету, мать Иоанна Предтечи; третья же, Анна, будущая мать Пресвятой Богородицы, вышла замуж за Иоакима, который был родом из Галлии, в город Назарет.
Что нельзя делать 9 декабря?
Нельзя брать взаймы;
Нельзя ругаться и ругаться;
Нельзя употреблять алкоголь;
Нельзя смотреть в зеркало до рассвета;
Нельзя есть сырые овощи.
Именины 9 декабря
День Ангела 9 декабря празднуют Афанасий, Георгий, Иннокентий, Федот и Иаков.
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