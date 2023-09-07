Церковный праздник 9 сентября: что нельзя делать на преподобного Пимена

9 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в день преподобного Пимена и какой сегодня праздник.
Какой праздник 9 сентября
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Церковный праздник 9 сентября
7 сентября верующие чтят память преподобного Пимена Великого (Египетского) и преподобного Пимена Палестинского.
Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте. В юности, дав обет безмолвия и отречения от мира, он ушел в пустынной скит неподалеку от Диокла. К нему присоединились его братья: старший Анувий и младший, имя которого не сохранилось.
Святой Пимен проводил дни и годы в трудах и молитвах, был образцом добродетели.
Что нельзя делать 9 сентября?
ссориться и ругаться
есть рябину, ломать ее ветки
ходить босиком
одалживать деньги
Именины 9сентября
День Ангела 9 сентября празднуют Александр, Анфиса, Михаил, Владимир, Дмитрий, Иван.
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