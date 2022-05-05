День акушерки 2022 в Украине: поздравления и красивые картинки и празднику

Душевные поздравления с Днем акушерки, открытки и картинки - в подборке Главреда.
Свой профессиональный праздник люди, которые помогают ребенку увидеть мир, отмечают 5 мая. Всемирный день акушерки призван напомнить о важности данной профессии.
Этот праздник берет свое начало в 1987 году. По инициативе Международной конфедерации акушерок было учредить 5 мая как профессиональный праздник помощниц и помощников гинекологов.
Поздравления с Днем акушерки поднимут настроение самым близким и дорогим людям.
С Днем акушерки – поздравления, картинки и открытки
Истинное уважение человеку, который каждый день помогает рождаться крохотному счастью! Поздравляю с Международным днём акушерки и от души желаю здоровья, терпения, энергии, сил и неутомимого умения в помощи малышам находить путь к жизни! Желаю благополучия и успехов в работе, а также мира за окном и достатка в личных планах.
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Поздравляю с Международным днём акушерки. Желаю чувствовать большую радость и гордость каждый раз, когда с твоей помощью на свет появляется малыш, желаю ощущать большое счастье и вдохновение каждый раз, когда ты закрываешь и открываешь глаза. Здоровья, крепких сил, удачи и блистательного акушерского мастерства.
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Поздравляю с Международным днём акушерки и от души желаю с улыбкой встречать каждую новую жизнь, работать с уверенными и крепкими силами, получать большую и искреннюю благодарность за каждого малыша, гордиться своим призванием, ведь без твоей профессии не был бы этот мир таким прекрасным и чудесным, со звонким смехом и весельем детей.
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Ты — настоящая волшебница, помогающая маленьким ангелам появиться на свет. Желаю, чтобы твоя жизнь была чудесной и радостной, а работа — легкой.
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С Днем акушерки поздравляю!
Твой труд так важен для людей,
Ведь им рождаться помогаешь,
Наш мир все время делая светлей.
Желаю я тебе большого счастья,
Заботой окружала чтоб семья,
Чтоб мчались прочь невзгоды и ненастья,
Чтоб удавались сразу все дела.
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Чтоб акушеркой настоящей быть,
Любить работу нужно и иметь призвание,
Услышать первый вздох и первый крик,
Жизнь человечья, это — достояние.
Профессиональный день пусть принесёт,
От сердца пожелания, поздравления,
Пусть от невзгод сам Бог вас бережёт,
Ваш благородный труд — всемирного значения!
***
В ваши руки жизнь приходит,
Мы поздравить вас хотим!
Улыбка пусть с лица не сходит,
И будут радостными дни.
Пускай здоровье будет крепким
И силы пребывают в вас,
Ведь, принимая в руки деток,
Вы счастье дарите для нас!