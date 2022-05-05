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День акушерки 2022 в Украине: поздравления и красивые картинки и празднику

5 мая 2022, 01:15

Душевные поздравления с Днем акушерки, открытки и картинки - в подборке Главреда.

День акушерки 2022 в Украине
День акушерки 2022 в Украине / depositphotos.com/

Свой профессиональный праздник люди, которые помогают ребенку увидеть мир, отмечают 5 мая. Всемирный день акушерки призван напомнить о важности данной профессии.

Этот праздник берет свое начало в 1987 году. По инициативе Международной конфедерации акушерок было учредить 5 мая как профессиональный праздник помощниц и помощников гинекологов.

Поздравления с Днем акушерки поднимут настроение самым близким и дорогим людям.

С Днем акушерки – поздравления, картинки и открытки

Истинное уважение человеку, который каждый день помогает рождаться крохотному счастью! Поздравляю с Международным днём акушерки и от души желаю здоровья, терпения, энергии, сил и неутомимого умения в помощи малышам находить путь к жизни! Желаю благополучия и успехов в работе, а также мира за окном и достатка в личных планах.

***

Поздравляю с Международным днём акушерки. Желаю чувствовать большую радость и гордость каждый раз, когда с твоей помощью на свет появляется малыш, желаю ощущать большое счастье и вдохновение каждый раз, когда ты закрываешь и открываешь глаза. Здоровья, крепких сил, удачи и блистательного акушерского мастерства.

День акушерки 2022
День акушерки 2022 в Украине

***

Поздравляю с Международным днём акушерки и от души желаю с улыбкой встречать каждую новую жизнь, работать с уверенными и крепкими силами, получать большую и искреннюю благодарность за каждого малыша, гордиться своим призванием, ведь без твоей профессии не был бы этот мир таким прекрасным и чудесным, со звонким смехом и весельем детей.

***

Ты — настоящая волшебница, помогающая маленьким ангелам появиться на свет. Желаю, чтобы твоя жизнь была чудесной и радостной, а работа — легкой.

С Днем акушерки
С Днем акушерки

***

С Днем акушерки поздравляю!

Твой труд так важен для людей,

Ведь им рождаться помогаешь,

Наш мир все время делая светлей.

Желаю я тебе большого счастья,

Заботой окружала чтоб семья,

Чтоб мчались прочь невзгоды и ненастья,

Чтоб удавались сразу все дела.

С Днем акушерки
С Днем акушерки картинки

***

Чтоб акушеркой настоящей быть,

Любить работу нужно и иметь призвание,

Услышать первый вздох и первый крик,

Жизнь человечья, это — достояние.

Профессиональный день пусть принесёт,

От сердца пожелания, поздравления,

Пусть от невзгод сам Бог вас бережёт,

Ваш благородный труд — всемирного значения!

С Днем акушерки
Открытка с Днем акушерки

***

В ваши руки жизнь приходит,

Мы поздравить вас хотим!

Улыбка пусть с лица не сходит,

И будут радостными дни.

Пускай здоровье будет крепким

И силы пребывают в вас,

Ведь, принимая в руки деток,

Вы счастье дарите для нас!

С Днем акушерки
Красивые картинки с Днем акушерки
С Днем акушерки
С Днем акушерки
С Днем акушерки
Картинки с Международным днем акушерки

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