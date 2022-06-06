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День памяти блаженной Ксении Петербургской: сильные молитвы святой

6 июня 2022, 07:00

Молитвы святой Ксении о замужестве, здоровье и благополучии.

День памяти Ксении Петербургской
В чем помогает святая Ксения Петербургская / depositphotos.com/

6 июня православная церковь отмечает день Ксении Петербургской, которую за ее благие деяния причислили к лику святых.

Православный календарь на июнь 2022 напомнит о важных церковных праздниках, поминальных днях и начале поста.

Блаженная Ксения после смерти мужа раздала свое имущество нуждающимся, и пожертвовала дом своей знакомой. Сама же облачившись в мужские одежды, утверждала, что ее муж Андрей Петров жив и что это она сама умерла. Она скиталась по Петербургу и терпела насмешки. Подаяния и милостыню она отдавала другим людям. Добрые деяния женщины и ее предсказания привлекали на ее сторону все больше людей. Они начали относиться к ней как к святой. После смерти она была похоронена на Смоленском кладбище, куда до сих пор приходят люди, чтобы попросить помощи. Они оставляют на могиле святой записки.

Ксении Петербургской молятся о замужестве и счастье в семейной жизни, здоровье детей и близких, исцелении от болезней. Также святую просят заступничества от нечестного суда и клеветы. Ее просят помощи люди, которые попали в тяжелые жизненные обстоятельства.

Сильная молитва Ксении Петербургской

О святая преподобная мать Ксения. Под покровом Божьим жившая, ведомая и укрепляемая Заступницей, голод и жажду, холод и зной, упреки и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получившая. Ныне Святая Церковь, как благоуханный цвет, прославляет тебя. Перед образом твоим святым, который живее тебя, сущей с нами, молимся тебе: внемли просьбам нашим и принеси их ко Престолу Господа.

Испроси уповающим на тебя вечное спасение, на благие дела и начинания наши щедрое благословение, от всяких бед и скорби избавление. Предстань святыми твоими мо­литвами пред Всемилостивым Спасителем нашим и молись о нас, недостойных и грешных. Помоги, святая блаженная Ксения, младенцев в христианской вере наставить, отроков и отроковиц в вере, честности, богобоязненности воспитать и ниспошли им успехи в учении; недуги исцели, в семью любовь и согласие ниспошли. Ты наша надежда и упование, тебе благодарение возносим и с тобою славим Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва святой о благополучии

Тебя, о странница, явил нам Христос Господь молитвенницей усердной за род наш, ибо в жизни своей ты терпела страдания и скорби, Богу же и людям с любовью послужив, ты обрела великое дерзновение (к Богу). Потому к тебе в бедах и скорбях охотно прибегаем, из глубины сердец наших взывая: "Надежды наши оправдай, Ксения блаженная".

Молитва Ксении Петербургской о замужестве

О блаженная мать всем Ксения! Ты испытала нищету ради Христа, полюбила только Царство Небесное, показным безумием обличала жизнь неправедных и своим смирением благодать Божию людям дарила. К тебе, о заступница всех, я молюсь: избавь меня от одиночества в этом мире и подари счастливую любовь, крепкую семью, подходящего мне человека, чтобы мы вместе делили горе и радость, были верны друг другу! Прошу тебя от всего сердца теплой молитвой, подай мне исполнение заветного моего желания о браке честном и христианском, чтобы молитвами Твоими благословил меня и моего будущего избранника Господь. Аминь!

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