День памяти Героев Крут: почему Круты стали символом национальной чести украинского народа

29 января в Украине памятная дата – День памяти Героев Крут.

День памяти Героев Крут / Пресс-служба ВО "Свобода"

Бой под Крутами – трагическая страница в истории борьбы Украины за независимость и освобождение. Прошел этот неравный, но героический бой в 1918 году.

Почему был бой под Крутами – история битвы за независимость

К концу декабря 1917 года правительство советской россии приняло решение начать открытую агрессию против Украинской Народной Республики, которая огласила независимость. Красноармейцы шли на Украину из Москвы, Питера, Смоленска и т.д.

Бой под Крутами состоялся в 130 километрах от Киева, около станции между Нежином и Бахмачем 29 января. Тогда на Киев шли большевики под командованием Михаила Муравьева.

С конца декабря на обороне Бахмача стояли ученики Первой Киевской юношеской школы имени Богдана Хмельницкого, вскоре к ним присоединилась первая сотня студентов-добровольцев Украинского народного киевского Университета и гимназистов старших классов украинских гимназий.

Утром 29 января 1918 года на украинские позиции начала наступать большевицкая армия в составе 4000 воинов.

Сколько длился бой под Крутами – длительность героического противостояния студентов

Бой под Крутами в истории Украины – одна из страниц, говорящая о героизме украинской молодежи и воли к свободе, за которую они не побоялись отдать жизнь.

По разным данным противостояние продолжалось с утра до глубокого вечера 29 января, другие историки утверждают, что бой продолжался около 5 часов. Несмотря на продолжительность боя – украинская армия смогла задержать наступление большевиков на Киев и уничтожила около 300 военных.

Сколько погибло под Крутами – цена украинского героизма

Благодаря тому, что украинская армия заняла выгодные позиции и сумела удержать наступление, большинству студентов удалось организованно отступить на Киев, разрушив за собой железную дорогу, однако, к сожалению, не обошлось без потерь.

27 украинских студентов заблудились и попали в плен, после чего были расстреляны. Самым младшим из них было по 16 лет. В целом, по разным оценкам известно о 70-100 лицах, погибших в бою под Крутами с украинской стороны.