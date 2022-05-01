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День семьи 2022: дата праздника, сердечные поздравления и картинки

1 мая 2022, 15:10

Поздравления в Международный день семей в стихах и прозе, сердечные открытки и картинки - в подборке Главреда.

Международный день семьи 2022
День семьи 2022 в Украине / depositphotos.com/

Семья для многих это пристанище и гавань в тяжелые времена, и именно с родными людьми всегда хочется разделить свою радость и позитивные чувства. Близкие люди с самого раннего возраста – наша поддержка и опора. День семьи 15 мая призван напомнить о семейных ценностях. Это еще один хороший повод собраться вместе и хорошо провести время.

Международный день семьи 15 мая был провозглашен резолюцией ООН в 1993 году. Этот день призван обратить внимание на проблемы с которыми могут сталкиваться семьи во всем мире и углубить знание социальных, экономических и демографических процессов, которые могут влиять на положение семьи.

Хорошей традицией будет не только провести День семьи 2022, собравшись вместе, но и порадовать друг друга приятными сюрпризами и поздравлениями. Можно установить свои собственные традиции – каждый год проводить этот день на природе, печь пирожные для тети или сестры или навещать старших родственников.

С днем семьи – поздравления, картинки и открытки

Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это и начало новой жизни, и продолжение прекрасного рода, и почитание святости традиций. Семья — это наивысшее счастье, которое человек может создать сам. Сегодня, в Международный день семьи, мне хочется пожелать: пусть детский смех раздается повсюду, а родные будут вам верной опорой. Пускай вас всегда согревает тепло любви. Желаю вашей семье быть цветущей, дружной и сплоченной. Благополучия и добра всем семьям!

***

Настоящая ценность в жизни — это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. Любви, красоты, доброго будущего, достатка и совместного развития!

***

Поздравляю с самым теплым праздником — днем семьи. Пусть родные и близкие всегда будут рядом, сердце всегда будет наполнено любовью, а глаза светятся от счастья. Желаю, чтобы семья во всем всегда поддерживала, положительных моментов было больше и хорошее настроение никогда не покидало.

День семьи 2022 в Украине
День семьи 2022 в Украине

***

В День семьи желаю постоянного взаимопонимания. Понимайте друг друга даже без слов; с первой секунды, с первого взгляда. Берегите, цените, уважайте! С праздником!

***

Семья — вот самый главный клад,

Она дороже всех наград!

Семью свою всегда цените,

Родных людей своих любите!

Дарить любовь нужно стремиться,

Она вернется к вам сторицей,

Пускай в семье у вас всегда

Царят лишь мир и доброта!

День семьи 2022 в Украине
День семьи картинки

***

С Международным днем семьи!

Добра, терпенья и любви.

Пускай в семье будет уют.

А все невзгоды прочь уйдут.

Пусть дом вам станет крепостью, причалом,

Чтоб жизнь для вас счастливей только стала.

И помните: семья — это святое.

Она спасет, поддержит и от бед укроет.

День семьи 2022 в Украине
День семьи 15 мая

***

В международный День семьи

Вам пожелать хочу тепла,

Чтоб были светлыми все дни,

Чтоб были добрыми сердца,

Любовь чтоб главною была в семье,

Надежда помогала в трудный час,

Чтоб вера крепла — и в любой момент

Всегда поддерживала вас!

День семьи 2022 в Украине
День семьи картинки, поздравления
День семьи 2022 в Украине
Международный день семей 15 мая
День семьи 2022 в Украине
День семьи в 2022 году

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