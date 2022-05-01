День семьи 2022: дата праздника, сердечные поздравления и картинки

Поздравления в Международный день семей в стихах и прозе, сердечные открытки и картинки - в подборке Главреда.
Семья для многих это пристанище и гавань в тяжелые времена, и именно с родными людьми всегда хочется разделить свою радость и позитивные чувства. Близкие люди с самого раннего возраста – наша поддержка и опора. День семьи 15 мая призван напомнить о семейных ценностях. Это еще один хороший повод собраться вместе и хорошо провести время.
Международный день семьи 15 мая был провозглашен резолюцией ООН в 1993 году. Этот день призван обратить внимание на проблемы с которыми могут сталкиваться семьи во всем мире и углубить знание социальных, экономических и демографических процессов, которые могут влиять на положение семьи.
Хорошей традицией будет не только провести День семьи 2022, собравшись вместе, но и порадовать друг друга приятными сюрпризами и поздравлениями. Можно установить свои собственные традиции – каждый год проводить этот день на природе, печь пирожные для тети или сестры или навещать старших родственников.
С днем семьи – поздравления, картинки и открытки
Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это и начало новой жизни, и продолжение прекрасного рода, и почитание святости традиций. Семья — это наивысшее счастье, которое человек может создать сам. Сегодня, в Международный день семьи, мне хочется пожелать: пусть детский смех раздается повсюду, а родные будут вам верной опорой. Пускай вас всегда согревает тепло любви. Желаю вашей семье быть цветущей, дружной и сплоченной. Благополучия и добра всем семьям!
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Настоящая ценность в жизни — это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. Любви, красоты, доброго будущего, достатка и совместного развития!
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Поздравляю с самым теплым праздником — днем семьи. Пусть родные и близкие всегда будут рядом, сердце всегда будет наполнено любовью, а глаза светятся от счастья. Желаю, чтобы семья во всем всегда поддерживала, положительных моментов было больше и хорошее настроение никогда не покидало.
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В День семьи желаю постоянного взаимопонимания. Понимайте друг друга даже без слов; с первой секунды, с первого взгляда. Берегите, цените, уважайте! С праздником!
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Семья — вот самый главный клад,
Она дороже всех наград!
Семью свою всегда цените,
Родных людей своих любите!
Дарить любовь нужно стремиться,
Она вернется к вам сторицей,
Пускай в семье у вас всегда
Царят лишь мир и доброта!
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С Международным днем семьи!
Добра, терпенья и любви.
Пускай в семье будет уют.
А все невзгоды прочь уйдут.
Пусть дом вам станет крепостью, причалом,
Чтоб жизнь для вас счастливей только стала.
И помните: семья — это святое.
Она спасет, поддержит и от бед укроет.
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В международный День семьи
Вам пожелать хочу тепла,
Чтоб были светлыми все дни,
Чтоб были добрыми сердца,
Любовь чтоб главною была в семье,
Надежда помогала в трудный час,
Чтоб вера крепла — и в любой момент
Всегда поддерживала вас!