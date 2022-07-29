День Сил Специальных Операций ВСУ: мощные поздравления и картинки защитникам

День Сил специальных операций Украины / Facebook

Подразделение Сил Специальных Операций – относительно новое в Вооруженных Силах Украины. Этот род сил был основан в 2016 году, а профессиональный праздник защитники отечества отмечают 29 июля.

День ССО был установлен с целью развития национальных военных традиций, учитывая важную роль Сил специальных операций для защиты государства Украины.

В такое непростое время ССО стоит на защите государственных границ, поздравления защитникам помогут повысить боевой дух, и поднять настроение.

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Силы специальной операции защищают нас от зла,

В праздник пожелать хотим вам радости, добра,

Счастья вам желаем, радости, удачи,

И всего отличного в придачу.

Пусть ваша жизнь течёт, как полная река,

Чтоб жизнь всегда отменною была,

Здоровья крепкого желаем от души,

Чтоб сбывались все заветные мечты.

День ССО Украины

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Отважных, доблестных защитников страны,

Сегодня чествуем с радостью мы,

Желаем жизни долгой и удачи,

И везения простого в придачу.

Сегодня день ССО, поздравляем,

Карьерного роста вам искреннее желаем,

Всегда будьте в отличной форме,

Чтоб в семье всегда всё было в норме.

День ССО Украины поздравления

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Каждый ваш день – это подвиг всегда,

Ваша служба и опасна и трудна,

Все преграды вы одолеете на раз, два,

Таким сынами гордится страна.

С днём ССО вас поздравить спешим,

Огромных успехов и везенья пожелать хотим,

Желаем, чтоб ничто вас не огорчало,

Что в вашу честь всегда гимны звучали.

День ССО Украины

День Сил специальных операций Украины