День Сил Специальных Операций ВСУ: мощные поздравления и картинки защитникам

С днем Сил специальных операций - поздравления в стихах и картинки в подборке Главреда.
Подразделение Сил Специальных Операций – относительно новое в Вооруженных Силах Украины. Этот род сил был основан в 2016 году, а профессиональный праздник защитники отечества отмечают 29 июля.
День ССО был установлен с целью развития национальных военных традиций, учитывая важную роль Сил специальных операций для защиты государства Украины.
В такое непростое время ССО стоит на защите государственных границ, поздравления защитникам помогут повысить боевой дух, и поднять настроение.
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Силы специальной операции защищают нас от зла,
В праздник пожелать хотим вам радости, добра,
Счастья вам желаем, радости, удачи,
И всего отличного в придачу.
Пусть ваша жизнь течёт, как полная река,
Чтоб жизнь всегда отменною была,
Здоровья крепкого желаем от души,
Чтоб сбывались все заветные мечты.
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Отважных, доблестных защитников страны,
Сегодня чествуем с радостью мы,
Желаем жизни долгой и удачи,
И везения простого в придачу.
Сегодня день ССО, поздравляем,
Карьерного роста вам искреннее желаем,
Всегда будьте в отличной форме,
Чтоб в семье всегда всё было в норме.
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Каждый ваш день – это подвиг всегда,
Ваша служба и опасна и трудна,
Все преграды вы одолеете на раз, два,
Таким сынами гордится страна.
С днём ССО вас поздравить спешим,
Огромных успехов и везенья пожелать хотим,
Желаем, чтоб ничто вас не огорчало,
Что в вашу честь всегда гимны звучали.